Festa major amb els concerts de Doctor Prats, Ginestà i La Causa Major

La festa major de Mollerussa se celebrarà del 15 al 18 de maig i comptarà amb la música de Doctor Prats, que torna als escenaris després d’un any de pausa per presentar el seu nou treball, F5, dissabte a la nit. Completen el cartell Bali 13, Mon DJ i Toni Oliver DJ. Divendres, el duet Ginestà presentarà el seu ultimo disc: Vida meva. També actuaran Hey Pachucos i Hector Ortega de Flaix FM. Així ho van explicar ahir la regidora de Festes, Raquel Pueyo, i el tècnic de Cultura, Àlex Culleré, que van avançar una programació pensada per a tots els públics. Ambdós també van donar a conèixer el cartell guanyador del concurs organitzat per l’ajuntament. La imatge, creada per Roger Torres Linares, veí de Fondarella, mostra l’església parroquial il·luminada de nit, focs artificials i ambient festiu. Diumenge actuarà Joan Chamorro Sextet i divendres a la nit el grup d’havaneres Port Bo, tots dos al Teatre L’Amistat.

Les orquestres convidades aquest any són Maravella (divendres), Selvatana (dissabte) i Nueva Etapa (diumenge).La festa començarà dijous amb la llonganissada, un espectacle de foc d’ARF Diables de Mollerussa i el concert de La Causa Major, amb els grups finalistes del concurs La Causa.