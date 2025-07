Mascançà renova el conveni amb l’Arxiu

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Centre d’Investigacions del Pla Mascançà i l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell han renovat el seu conveni per a l’edició de la revista d’estudis de l’entitat, que aquest any publicarà el setzè volum. L’acord compromet l’arxiu a editar la publicació durant els propers dos anys, amb la possibilitat de prorrogar-lo per dos anualitats més. En l’actualitat, ja s’han publicat un total de 270 estudis relacionats amb el Pla d’Urgell, tal com va explicar el president del centre, Jaume Suau. En aquest sentit, va remarcar que els esmentats treballs han rebut unes 45.000 consultes a la base de dades Raco.cat, algunes de les quals fetes dels Estats Units o Suïssa.