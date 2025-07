Mocions contra els talls de llum i les plantes incineradores de residus

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El consell comarcal del Pla d’Urgell va aprovar per unanimitat una nova moció que denuncia les deficiències recurrents a la xarxa de subministrament elèctric de la comarca. Davant dels constants talls de llum que afecten de forma recurrent diferents municipis, van instar les companyies que operen al territori que avaluïn i diagnostiquin l’estat de la infraestructura. Així mateix, es va instar la Direcció General d’Energia de la Generalitat a fer un seguiment exhaustiu de la situació. Va ser durant un ple celebrat dilluns en què es va aprovar una altra moció en contra de la planta incineradora de residus urbans projectada per GAP-GRIÑÓ. El text, aprovat amb els vots favorables d’ERC-AM, PSC-Candidatura de Progrés (CP) i Ara Pacte Local (Ara PL), i amb l’abstenció de Junts per Catalunya-CM, demana rebutjar qualsevol planta d’incineració de residus al territori. També es condiciona el suport a les plantes de tractament de residus i dejeccions ramaderes a l’aplicació estricta del principi de precaució ambiental. També es va aprovar la sol·licitud d’una subvenció de 512.000 euros en el marc del Puosc 2025-2029. Aquesta ajuda permetrà renovar el sistema de climatització de la seu comarcal o adequar espais d’atenció ciutadana.