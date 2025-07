Sant Isidori surt de nou al carrer

Publicat per Joan Gómez Creat: Actualitzat:

Una talla de Sant Isidori tornarà a recórrer Mollerussa en processó, dins de les festes que la ciutat celebra en honor al seu patró aquest mes. Ho farà després de dècades sense fer-ho i no amb l’escultura original (que l’historiador Joan Yeguas data entre 1500 i 1525, posteriorment restaurada el 1977), sinó amb una rèplica que serà traslladada des de la capella dedicada a aquest sant fins a l’església de Sant Jaume dissabte a la tarda. L’acte estarà precedit pel repic manual de les campanes, a càrrec de l’Esplai Gojo. A les vuit se celebrarà missa de Vot de Poble en honor al sant, presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i després, la processó de tornada a la capella.

Les festes de Sant Isidori comptaran amb un pregoner d’excepció: el neurocirurgià Ramon Torné i Torné, fill de Mollerussa. El pregó tindrà lloc el dimarts 22 a les 20.30 h al Teatre L’Amistat, i comptarà amb l’actuació de l’Aula de Cant de l’Escola Municipal de Música.El programa festiu, amb un marcat caràcter cultural, inclourà propostes per a tots els públics. Un dels actes destacats serà la Nit Literària, que se celebrarà el divendres 25 a les 20.30 h, també al Teatre L’Amistat. Durant la gala s’entregaran el 37è Premi de Novel·la Breu i el 8è Premi Saó de Ponent. L’acte retrà homenatge a l’escriptora local Anna Maria Freixes, coincidint amb el centenari del seu naixement. La gala, amb format de cafè-teatre, anirà a càrrec del grup teatral Som Faràndula i oferirà un refrigeri acompanyat d’una copa de vi negre de les caves del Castell del Remei.

El dimecres 23, coincidint amb la diada de Sant Jordi, se celebrarà la 14a Marató de Lectura en Veu Alta dedicada als contes tradicionals. Aquesta activitat es portarà a terme al matí a la plaça Major, traslladant-se des de la seua ubicació habitual (la plaça Manuel Bertrand) a causa del mercat setmanal. Per aquest mateix motiu, les tradicionals parades de llibres i roses se situaran al carrer Vilaclosa. A més, els més petits podran gaudir de l’espectacle familiar La llebre i la tortuga, de Teatre Nu, que recorrerà els carrers del centre. Aquest mateix dia, al Centre Cultural, el director general d’Assumptes Religiosos de Catalunya, Ramon Bassas, oferirà la conferència Migracions i religions a Catalunya. La programació continuarà dijous amb un concert de la Coral Salt del Duran, dirigida per Marta Andrés, al Centre Cultural.

El dissabte 26 serà el torn de la 16a Tarda Bastonera, organitzada pel Casal Popular L’Arreu, que també impulsa la Tradifarra a L’Amistat, música tradicional catalana amb arranjaments moderns. Les festes acabaran diumenge amb la celebració de la Mare de Déu de Montserrat i la tradicional ofrena floral a la parròquia de Sant Jaume, organitzada per l’Agrupació Sardanista, i sardanes a la plaça Major.

L’església de Sant Jaume, en una maqueta de 25.000 peces

Antonio Navas de la Torre, mecànic industrial jubilat, ha dedicat els últims sis mesos a la reproducció de l’església de Mollerussa en miniatura utilitzant materials poc convencionals: bastonets de cafè i de polos. En concret, ha aconseguit erigir una obra que compta amb un total de 25.000 peces minúscules. Cada element de la maqueta ha estat meticulosament tallat i enganxat a mà i ha donat com a resultat una reproducció fidel de l’estructura original. Per a l’autor, una de les parts més complexes va ser el campanar de l’església: “Vaig tardar un mes i mig a acabar la torre”, va explicar Navas, subratllant la dedicació i paciència requerides per a aquest tipus de treballs.

La maqueta no només reprodueix l’exterior de l’església, sinó també l’interior. Detalls com els bancs o les figures dels parroquians han estat recreats per Navas amb gran precisió. L’autor aspira que la seua obra sigui col·locada a l’església real per al seu gaudi públic.