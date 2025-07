El consell completa la instal·lació de contenidors de tèxtil als pobles

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El consell de les Garrigues ha enllestit la instal·lació de contenidors de roba utilitzada en tots els municipis de la comarca amb la incorporació de Fulleda, Tarrés i Granyena, la qual cosa permet a la comarca donar compliment a la nova normativa de residus, que estableix l’obligatorietat d’aquest servei al llarg d’aquest 2025.

El servei, que promou la reutilització i l’economia circular, es presta en col·laboració amb l’entitat Troballes, empresa d’inserció vinculada a Càritas de Lleida, que s’encarrega de la recollida i la gestió del tèxtil.

Les Garrigues va recollir més de 69 tones de tèxtil durant l’últim any, la qual cosa representa un augment del 24 per cent respecte a l’any anterior. La xifra és encara més significativa si es compara amb les 51 tones recollides el 2022. Aquest increment ha estat possible gràcies a la consolidació del servei i al reforç de punts de recollida en municipis com les Borges Blanques, Juneda, el Cogul, Bovera i Puiggròs, on la demanda era més gran. Aquesta iniciativa forma part d’un pla més ampli de serveis ambientals que estan implantats a la comarca, que durant aquest 2025 també completarà la implantació del sistema de recollida de residus porta a porta i la recollida d’oli domèstic a tots els municipis.