Detingut un camioner temerari després de fugir d'un restaurant de Bellpuig

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 50 anys a Bellpuig (Urgell) com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques. L'incident va ocórrer dilluns passat a la tarda a l'autovia A-2, on diversos conductors van alertar sobre la conducció perillosa d'un camió.

Els fets van tenir lloc cap a les 16.30 hores quan diversos conductors van donar l'avís que un vehicle pesant circulava de manera imprudent per l'A-2 a la comarca de l'Urgell. Segons les denúncies, el camió envaïa constantment el voral de l'autovia i no respectava les distàncies de seguretat amb els altres vehicles, posant en risc greu la seguretat viària.

Després de rebre l'alerta, efectius de l'Àrea Regional de Trànsit van iniciar immediatament la recerca del conductor infractor. El camió va ser localitzat estacionat al pàrquing d'un restaurant de la N-II, al terme municipal de Bellpuig.

Intent de fuga i detenció

En arribar al lloc, els agents van observar com un individu que coincidia amb la descripció del conductor sortia precipitadament per la porta del darrere de l'establiment. L'home va intentar fugir corrents, però els mossos el van interceptar després d'una breu persecució a peu.

Un cop identificat i confirmat que era el conductor del camió, els agents van comprovar que presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l'alcohol. Quan se li va requerir que es sotmetés a la prova d'alcoholèmia, l'home s'hi va negar rotundament, fet que va motivar la seva detenció immediata.

El detingut va passar a disposició judicial el dimarts davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera, on haurà de respondre pels delictes de conducció temerària, negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i conducció sota els efectes de begudes alcohòliques.