La Diputació de Lleida denuncia que la CHE rebutja protegir els càmpings amb sensors de riuades

La Diputació de Lleida va criticar ahir en el ple provincial que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) rebutja sistemes d’alerta, com la instal·lació de sensors en rius per detectar avingudes, com a mesura per protegir càmpings i altres activitats davant de riuades. El diputat provincial d’ERC Marc Baró va afirmar durant la sessió que, després de mantenir durant tres anys una partida de 200.000 euros en el pressupost per desplegar aquesta tecnologia, “sempre rebem la mateixa resposta: la CHE no homologa cap d’aquests sistemes”. El president de la corporació provincial, el republicà Joan Talarn, haurà d’abordar aquesta qüestió en una reunió la setmana vinent amb el president de l’organisme de conca, Carlos Arrazola. L’aprovació de plans d’autoprotecció davant de successos com riuades és competència de la Generalitat. Tanmateix, la CHE emet informes vinculants en el procés i, a més, és competent a l’hora d’autoritzar actuacions en els cursos i les seues proximitats a gairebé tota la província. Només part del Solsonès és competència de l’ACA al formar part de les conques internes de Catalunya.

“La Diputació aposta per la instal·lació de sistemes fiables d’alerta davant d’avingudes”, va recalcar Baró. “No pot ser que, en ple segle XXI, l’únic sistema per evitar els efectes d’una inundació sigui buidar de persones una comarca”, va afegir. Baró va fer aquestes declaracions en el debat d’una moció de Junts Impulsem, a l’oposició, que demana a la Generalitat consens amb el sector dels càmpings per elaborar la nova normativa sobre seguretat davant riuades, després de retirar la setmana passada el polèmic decret llei. Aquest preveia tancaments on hi hagués risc i no es poguessin aplicar mesures correctores. La moció es va aprovar per unanimitat i el diputat provincial d’Impulsem Manel Solé va destacar la importància de “visibilitzar la situació d’un sector que es veu amenaçat”.

D’altra banda, el ple va aprovar la cessió de 85 punts de càrrega per a bicicletes elèctriques en 49 municipis de Lleida per un termini de cinc anys, a partir del qual se’ls oferirà la propietat, dins del projecte Naturalment Lleida.

Catorze milions per pagar ajuts a municipis que es remunten al 2013

El ple de la Diputació va aprovar incorporar al pressupost 13,9 milions d’euros, majoritàriament procedent de romanents de tresoreria, per liquidar subvencions pendents de pagament a municipis i altres ens locals, algunes de les quals es remunten al pla d’inversió local de l’any 2013. D’altres corresponen al pla de finançament local del 2017 i altres a plans de subvencions del 2021 i 2023. Quedaran pendents pagaments per actuacions d’anys anteriors que fins a la data no s’han justificat. “S’està fent un acompanyament tècnic per a una correcta justificació de les subvencions”, va dir en la sessió el diputat de Finances, Marc Baró. El president, Joan Talarn, va apuntar que això suposa “continuar fent neteja dels compromisos antics que quedaven pendents”. Des del grup de Junts Impulsem, a l’oposició, van expressar la seua satisfacció després de nombroses queixes per retards en els pagaments. Val a recordar que la Diputació va assignar el mes de març passat un total d’1,7 milions a liquidar factures endarrerides.