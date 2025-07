Rescaten un home atrapat per una allau a Montellà i Martinet

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir un home de 48 anys que va quedar atrapat per una petita allau mentre caminava pel Canal de l'Ordiguer a Montellà i Martinet. Segons van avaluar els efectius des de l'helicòpter, l'esllavissada probablement es va desencadenar de forma accidental pel pas d'uns alpinistes per la part superior del canal.

Les condicions meteorològiques adverses, amb vent i neu recent, juntament amb l'estretor del tram on es trobava la víctima, van complicar les tasques de rescat. Els equips del GRAE Muntanya i del parc de Bellver de Cerdanya no van poder descendir directament de l'aeronau fins a l'indret on es trobava l'accidentat, i van haver de baixar un centenar de metres més avall per després caminar per la neu fins arribar a la víctima.

L'home presentava una lesió a la cama que va requerir immobilització per poder-lo despenjar uns 120 metres fins a un indret més segur on pogués operar la grua de l'helicòpter. Posteriorment, a Talló, el ferit va ser posat a disposició del SEM, que el va traslladar en estat menys greu a l'hospital de Puigcerdà.

Altres rescats a la zona durant la jornada

Aquest no va ser l'únic rescat efectuat pels Bombers a la comarca. A les 12.55 h, una dotació de GRAE Muntanya va rescatar a la Tartera de la Canal Baridana, a Cava, un esquiador de muntanya de 31 anys amb lesions a la cama esquerra, que va ser traslladat en estat menys greu a l'hospital de la Seu d'Urgell.

Posteriorment, a Lles de Cerdanya, els Bombers van rebre l'avís d'un home de 66 anys que no podia continuar pel camí de l'Estany de l'Orri a causa d'una lesió de genoll. En aquest cas, dues persones el van ajudar a arribar pel seu peu al refugi del Cap del Rec sense necessitat d'intervenció dels serveis d'emergència.

Finalment, a les 15.43 h, també a Montellà i Martinet, els especialistes del GRAE Muntanya van rescatar un home de 75 anys que havia patit una lesió al turmell mentre caminava, en companyia de 4 persones més, pel camí del Prat del Cadí.

Consells de seguretat per Setmana Santa

Amb l'arribada de les vacances de Setmana Santa, els Bombers de la Generalitat han fet una crida a la població per gaudir del medi natural amb seguretat i civisme. Cal extremar les mesures de precaució, especialment a la muntanya, seguint cinc premisses bàsiques: Pensa, Planifica, Forma't, Equipa't i Minimitza Riscos.

Es recomana consultar prèviament la previsió meteorològica, planificar adequadament l'activitat tenint en compte horaris, recorregut i condició física, i evitar desplaçar-se a zones afectades per alertes de Protecció Civil. Portar sempre el material adequat, informar algú sobre la ruta prevista i disposar d'un telèfon mòbil amb bateria són mesures essencials per minimitzar riscos.

En cas d'accident, els Bombers recorden la importància de realitzar una ràpida trucada al telèfon d'emergències 112 per reduir-ne les possibles conseqüències.