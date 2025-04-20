L’Hotel Terradets comptarà amb 36 habitacions més i cabanes de fusta
L’Hotel Terradets, situat a la vora de l’embassament homònim, ha posat en marxa la tramitació d’un Pla Especial Urbanístic (PEU) que permetrà la reforma i ampliació de les seues instal·lacions, així com la dinamització de la zona a través de noves activitats. Aquest pla inclou els terrenys de l’actual hotel i la zona nord, entre l’embassament de Terradets i la carretera C-13. L’objectiu és regular i donar cobertura urbanística a l’ampliació de l’hotel, millorant-ne les qualitats paisatgístiques i naturals i promovent el desenvolupament sostenible.
L’hotel compta amb 59 habitacions. Amb l’aprovació del pla, es preveu ampliar-ne la capacitat fins a 95, cosa que suposa un increment de 36 habitacions. A més, el projecte contempla la construcció d’un grup de cabanes de fusta entre els arbres, al nord del barranc de Géssera, proposant així una nova modalitat d’allotjament integrada al paisatge natural. El PEU preveu la futura connexió a la nova depuradora projectada a Cellers. Respecte al proveïment d’aigua, s’estima que el consum anual després de l’ampliació serà de 20.731 m³. Actualment és de 17.075 m³, per la qual cosa iniciarà els tràmits per ampliar el permís d’aprofitament d’aigües subterrànies.