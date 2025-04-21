Actes vandàlics a la font de Santa Magdalena
L’ajuntament i els veïns denuncien les destrosses. L’1 de maig vinent se celebrarà el seixantè aniversari de l’Aplec
La font de Santa Magdalena de Verdú ha estat objecte recentment d’un acte vandàlic, segons va denunciar l’ajuntament i diversos veïns de la localitat. Concretament, des del consistori van fer públic un comunicat en el qual van lamentar les destrosses que es van produir el 4 d’abril passat en aquest espai.
En el text, l’ajuntament destaca que “aquests actes demostren poc respecte envers el patrimoni local” i explica que “han danyat el mural de rajoles dedicat a Santa Magdalena l’any 2011 així com el monument que es va inaugurar amb motiu del 50 aniversari de l’Aplec a la font l’any 2013”.
La font de Santa Magdalena acull cada any una reunió popular el dia 1 de maig. Aquest any està d’aniversari ja que la setmana que ve se celebrarà la seixantena edició de l’Aplec a la font de Santa Magdalena. Els actes començaran a les 12.00 hores amb una missa, a la qual seguiran sardanes amb la Bellpuig Cobla. A les 14.30 del migdia se celebrarà el tradicional dinar popular amb cassola de tros i la festa acabarà a la tarda amb una tirada de bitlles i altres activitats.
Val a dir que l’Aplec de Santa Magdalena s’ha convertit al llarg dels anys en una jornada de trobada de bona part dels veïns de Verdú.