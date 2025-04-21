SEGRE

Actes vandàlics a la font de Santa Magdalena

L’ajuntament i els veïns denuncien les destrosses. L’1 de maig vinent se celebrarà el seixantè aniversari de l’Aplec

Danys al mural de rajoles (rostre i vil·la). - LAIA PEDRÓS

Laia Pedrós

La font de Santa Magdalena de Verdú ha estat objecte recentment d’un acte vandàlic, segons va denunciar l’ajuntament i diversos veïns de la localitat. Concretament, des del consistori van fer públic un comunicat en el qual van lamentar les destrosses que es van produir el 4 d’abril passat en aquest espai. 

En el text, l’ajuntament destaca que “aquests actes demostren poc respecte envers el patrimoni local” i explica que “han danyat el mural de rajoles dedicat a Santa Magdalena l’any 2011 així com el monument que es va inaugurar amb motiu del 50 aniversari de l’Aplec a la font l’any 2013”.

La font de Santa Magdalena acull cada any una reunió popular el dia 1 de maig. Aquest any està d’aniversari ja que la setmana que ve se celebrarà la seixantena edició de l’Aplec a la font de Santa Magdalena. Els actes començaran a les 12.00 hores amb una missa, a la qual seguiran sardanes amb la Bellpuig Cobla. A les 14.30 del migdia se celebrarà el tradicional dinar popular amb cassola de tros i la festa acabarà a la tarda amb una tirada de bitlles i altres activitats.

Val a dir que l’Aplec de Santa Magdalena s’ha convertit al llarg dels anys en una jornada de trobada de bona part dels veïns de Verdú.

