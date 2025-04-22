El Tren dels Llacs inaugura nova temporada
L’històric ferrocarril turístic que connecta Lleida amb la Pobla de Segur funcionarà fins al 25 d’octubre i oferirà un recorregut únic per 89 quilòmetres de paisatges pirinencs
Dissabte vinent 26 d’abril arranca oficialment la temporada 2025 del Tren dels Llacs, una de les atraccions turístiques més emblemàtiques de la província de Lleida. Aquest singular mitjà de transport, que connecta la capital ilerdenca amb la Pobla de Segur, serà operatiu fins el 25 d’octubre, oferint als seus passatgers un impressionant recorregut de 89 quilòmetres a través de paisatges naturals únics, incloent el pas per 40 túnels i 75 ponts durant un trajecte que dura aproximadament dos hores.
La línia fèrria Lleida-la Pobla de Segur té els seus orígens en un ambiciós projecte transpirinenc que pretenia unir Baeza (Andalusia) amb Saint Girons (França) a través del Port de Salau. El primer tram que connectava Lleida amb Balaguer es va inaugurar el 3 de febrer de 1924. Després d’un parèntesi per la Guerra Civil, RENFE va reprendre les obres, arribant a Cellers el 1949, a Tremp el 1950 i finalment a La Pobla de Segur el 1951, completant així la connexió que s’utilitza actualment.
El 31 de desembre de 2004, aquest històric traçat ferroviari va ser transferit al govern català. L’any següent van començar les obres de restauració i a l’estiu de 2007 es va restablir la línia amb un enfocament principalment turístic. No va ser fins el 2009 quan es va llançar oficialment la marca turística "Tren dels Llacs", que incloïa la circulació regular tant d’un tren històric com d’un de panoràmic. El 2016, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va assumir íntegrament l’operació del servei, incorporant dos nous trens panoràmics i augmentant la freqüència dels viatges.
Un recorregut entre rius, embassaments i muntanyes
L’itinerari del Tren dels Llacs travessa tres comarques catalanes: el Segrià, la Noguera i el Pallars Jussà, amb un total de 17 estacions distribuïdes al llarg del trajecte. El viatge comença seguint el curs del riu Segre des de Lleida fins Balaguer per una via única. Posteriorment, continua el seu recorregut cap a La Pobla de Segur, endinsant-se al cor del Pallars Jussà.
Una vegada deixa enrere el riu Segre, el trajecte s’endinsa a la conca del riu Noguera Pallaresa, permetent als viatgers contemplar impressionants embassaments i formacions muntanyoses com la serra del Montsec. Aquest paisatge de contrastos, que va des de les planes de Lleida fins els primers contraforts del Pirineu, constitueix un dels principals atractius de la ruta.
Dos opcions per disfrutar del mateix recorregut
Els visitants poden elegir entre dos tipus de ferrocarril per realitzar aquest màgic trajecte. D’una banda, el Tren Històric ofereix un viatge nostàlgic en locomotores dièsel (models 10817 i 10820) que arrosseguen vagons d’època. Aquests combois incorporen quatre cotxes de la sèrie 6000 construïts el 1968, coneguts popularment com a "ie-ie", que van ser concebuts per prestar serveis mixtos de línia i maniobres.
Aquest tren turístic explica a més amb un curiós furgó postal i un cotxe cafeteria que disposa d’una espaiosa barra des d’on contemplar el paisatge, a més de zones amb còmodes seients i taules. Tot això configura una experiència única que permet retrocedir en el temps mentre es gaudeix de l’entorn natural.
D’altra banda, el Tren Panoràmic opera principalment durant les setmanes centrals de l’estiu. Es tracta d’unitats GTW de la sèrie 331, amb un disseny diàfan i obert caracteritzat per finestrals de gran mida que permeten disfrutar de vistes privilegiades de les serres del Monroig i el Montsec, així com dels embassaments que escatxiguen el recorregut.
Aquests moderns combois ofereixen un elevat nivell de confort i accessibilitat total, amb espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i bicicletes, a més d’endolls a disposició dels usuaris. Compten amb sistemes de megafonia i intèrfons per informar regularment els viatgers sobre les parades i altres dades d’interès. Cada unitat disposa de 90 seients distribuïts a dos cotxes climatitzats.
Una joia turística del patrimoni ferroviari espanyol
El Tren dels Llacs s’ha consolidat com un dels principals atractius turístics de la província de Lleida, combinant l’interès pel patrimoni ferroviari amb el gaudi de la naturalesa. Aquest servei permet als viatgers conèixer una part menys transitada de Catalunya, allunyada dels circuits turístics més massificats, descobrint paisatges de gran bellesa natural entre rius, embassaments i muntanyes.
La recuperació i posada en valor d’aquesta línia fèrria històrica representa un exemple de com el turisme sostenible pot contribuir a la preservació del patrimoni industrial i al desenvolupament econòmic de zones rurals. L’èxit continuat d’aquesta iniciativa ha convertit el Tren dels Llacs en un model per a projectes similars en altres regions espanyoles.
Quins altres trens turístics destacats existeixen a Espanya?
Espanya compta amb diversos trens històrics i turístics que permeten descobrir diferents regions des d’una perspectiva única. Entre els més coneguts es troben el Transcantábrico, que recorre la cornisa cantàbrica; el Tren Al Andalus, que travessa Andalusia; el Tren de la Maduixa, que connecta Madrid amb Aranjuez; o el Tren de Sóller a Mallorca.
Quin és la millor època per viatjar en el Tren dels Llacs?
Encara que el servei opera des d’abril fins a octubre, molts viatgers consideren que la primavera i l’inici de la tardor són les millors èpoques per a disfrutar d’aquest recorregut. Durant aquests períodes, els paisatges mostren una varietat cromàtica més gran i les temperatures són més suaus. No obstant, l’estiu permet combinar el viatge amb tren amb activitats aquàtiques als embassaments que voreja el recorregut.
Amb l’arribada de la nova temporada 2025, el Tren dels Llacs es prepara per rebre milers de visitants que busquen una experiència diferent, on la història del ferrocarril i la bellesa natural es fonen en un recorregut únic a través del temps i el paisatge.