Detinguda una veïna de Lleida de 63 anys per estafes en crèdits bancaris i inversions falses en criptomonedes
La Guàrdia Civil l'acusa, juntament amb un altre arrestat a Girona, de sis delictes d'estafa i sis més d'usurpació d'estat civil comesos a Binèfar
La Guàrdia Civil va detenir a principis del mes d'octubre dos persones, un home de 20 anys de les comarques gironines i una dona de 63 anys veïna de Lleida, com a presumptes autores de sis delictes d'estafa i sis més d'usurpació d'estat civil, comesos al municipi de Binèfar, a Osca.
Segons ha comunicat el cos, els presumptes autors es guanyaven la confiança de les víctimes i les enganyaven perquè invertissin una gran quantitat de diners en inversions en criptomonedes. Aquestes inversions no es materialitzaven mai i amb les dades personals que obtenien de les víctimes, els detinguts es feien passar per elles per demanar crèdits a diferents entitats bancàries. L'estafa ascendeix a més de 25.000 euros.
La investigació va començar a principis de setembre, després que diverses persones interposessin denúncies a la Guàrdia Civil de Binèfar per delictes d'estafa en inversions i d'usurpació de l'estat civil. Els agents van poder identificar i localitzar els presumptes autors dels fets, els quals tenien un gran coneixement informàtic, fet que va dificultar la tasca policial. Finalment, a principis d'octubre van poder detenir l'home i la dona.
Els detinguts van passar a disposició judicial al Jutjat d'Instrucció número 1 de Montsó, que els va deixar en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de comparèixer al jutjat quan siguin requerits.