Els pavellons firals acullen el torneig de Warhammer més gran de Catalunya
El pavelló firal serà els dies 3 i 4 de maig escenari de les quartes Jornades Lúdiques i el Gran Torneig de Warhammer 40.000, amb una participació rècord de 380 jugadors de tot el país. Aquesta xifra el converteix en el torneig més gran de Catalunya i el segon a nivell estatal. L’esdeveniment, organitzat per l’Associació Lleidatana de Jocs Alternatius (Alea) i l’ajuntament de Mollerussa, busca fomentar el lleure alternatiu a través dels jocs de taula.
Com a novetat, se celebrarà un concurs de pintura artística de miniatures amb pintors professionals. A més, hi haurà tallers de pintura per a tots els nivells amb la participació confirmada dels creadors del joc Rise of Myths: Cthulhu. La jornada de dissabte inclourà una exhibició de disfresses ambientada en l’univers Warhammer per l’Associació Hispahammer. També hi haurà parades i un espai on el públic podrà provar jocs de taula.