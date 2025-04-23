SUCCESSOS
A judici per vendre marihuana i cocaïna, que cobraven per Bizum
Des d’un pis a Rialp i el pàrquing d’una ‘disco’ a Sort, segons la Fiscalia, que demana 5 anys de presó. Van detectar pagaments a la plataforma de més de 20.000 €
La Fiscalia demana cinc anys de presó per a una parella acusada de traficar amb drogues des del pis que compartien a Rialp i des de l’aparcament d’una discoteca a Sort. Està previst que el judici per aquests fets se celebri dimarts vinent 29 d’abril a l’Audiència de Lleida. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, els dos acusats, almenys des de l’agost del 2022, de manera concertada i coordinada es dedicaven a la venda i distribució de substàncies estupefaents, especialment cocaïna i marihuana. Una venda de drogues, segons la Fiscalia, que duien a terme des d’un pis a Rialp i una discoteca que regentava un d’ells a Sort. Per cobrar als clients la feien tant en efectiu com a través de Bizum.
De fet, els investigadors van detectar, segons l’escrit d’acusació, més de 460 transaccions entre ambdós a través d’aquesta plataforma de pagament per un valor total de 20.782 euros. Constaven diverses quantitats des dels 70 als 35 euros.
Segons la Fiscalia, els Mossos d’Esquadra van fer un escorcoll de l’habitatge dels acusats el 12 de juliol del 2023 i hi van trobar droga valorada en 4.194 euros al mercat il·lícit i 21.520 euros en diners en efectiu en diferents llocs de l’habitatge, com la tauleta de nit del dormitori, una funda de mòbil i a la jaqueta d’un dels acusats.
Segons la Fiscalia, la dona va estar en presó preventiva fins al desembre del 2023, quan va sortir en llibertat sota fiança de 30.000 euros. Els Mossos van informar després de la detenció que la investigació sobre aquests fets va durar més d’un any i que la parella estava acusada de vendre droga a consumidors de la comarca del Sobirà.
Per aquests fets, el Ministeri Públic considera que els dos acusats són autors d’un delicte contra la salut pública per tràfic de substàncies estupefaents que causen greu dany a la salut. Per aquest motiu, sol·licita que se’ls imposi una condemna de cinc anys de presó a cada un, a banda del pagament d’una multa de 12.000 euros.
En cas d’impagament, sol·licita que se’ls condemni subsidiàriament a sis mesos de presó. La causa la va instruir el Jutjat d’Instrucció número 1 de Tremp.