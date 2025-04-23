L’equip Robotech de Mollerussa conquereix dos premis en la Final Mundial de la First Lego League a Houston
El seu projecte es basa en la reutilització d’envasos llançats als mars
❘ mollerussa ❘ L’equip Robotech de Mollerussa ha brillat en el First Lego League World Festival 2025 de Houston (EUA), una de les cites més importants del món STEM, i ha tornat amb diversos premis. El representant lleidatà va aconseguir dos importants reconeixements internacionals: tercer en Comportament del Robot i Premi a l’Excel·lència en Enginyeria. La competició, que va començar amb 65.000 equips de tot el planeta, va reunir els 160 millors de 55 països en un centre de convencions pel qual van passar més de 10.000 persones diàriament durant els quatre dies de l’esdeveniment.
Cada temporada, per centrar el projecte d’innovació i dissenyar els desafiaments, el programa First Lego League gira entorn d’una temàtica diferent. Aquesta temporada 2024/25, la temàtica es denominava Submerged. Per participar en la fase final d’aquest certamen internacional, Robotech va haver de superar la fase provincial a Lleida i l’estatal a Ferrol, sent escollits per la ruta i el disseny del seu robot.
L’equip del Pla d’Urgell està format per un grup de joves estudiants de diferents instituts, d’entre 12 i 16 anys de Mollerussa. Són Marc Perera, Oriol Roure, Abril Armengol, Àlex Casanovas, Àneu Tarragó, Julià Domingo i Sergi Civit, l’objectiu dels quals era aconseguir reptes per si sols en les àrees d’STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), entre els quals l’aplicació de programació i robòtica, l’aprenentatge i formació en models de treball en equip d’investigació i la presentació de possibles futurs projectes o start-ups.
Així mateix, una de les particularitats més destacables de Robotech és que no forma part de cap escola, fundació o empresa, sinó que es tracta d’un grup d’amics liderats per Marc Perera.
Aquest grup d’estudiants del Pla d’Urgell va decidir utilitzar l’entorn de la First Lego League, perquè fomenta el treball en equip a més de diversos valors, afavoreix l’aprenentatge proactiu, entrena la resolució de problemes, facilita la retenció de conceptes, potencia les habilitats comunicatives, estimula l’autoestima i la confiança, entrena el pensament lògic matemàtic i millora la capacitat creativa i la imaginació.
Ja han aconseguit importants premis en anys anteriors. El 2023 van guanyar el Premi a l’Excel·lència en Enginyeria en el torneig de Lleida i el 2024 van ser els vencedors absoluts en el campionat local, a més d’imposar-se a la categoria de Comportament del Robot. El seu gran treball es va plasmar després a Alacant, en el torneig estatal, on van ser tercers en Comportament del Robot i van ocupar el mateix lloc a la categoria Valors de l’equip.
Aquest any van treballar amb un projecte anomenat Boottler i un robot al qual han batejat com a Bolt. Es tracta d’atendre les demandes dels exploradors marítims donant una solució davant de l’ús excessiu i descontrolat que es fa dels plàstics d’un sol ús i els problemes de contaminació que causen. Per aquesta raó, van presentar un projecte innovador basat en un complet sistema de reutilització d’envasos estandarditzats, a més d’accions i campanyes que porten a terme perquè això pugui ser una realitat.