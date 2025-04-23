Oferta de feina a Balaguer per a repartiment de premsa
Es busca personal per a cobrir substitucions esporàdiques en horari de matí, amb possibilitat de combinar amb altres ocupacions i vehicle propi com a requisit
Una empresa de distribució de premsa està cercant professionals per cobrir el repartiment de diaris a Balaguer, en horari matinal de 6:00 a 9:00 hores. L'oferta laboral, dirigida especialment a residents de la capital de la Noguera, presenta una oportunitat ideal per a aquelles persones que vulguin complementar els seus ingressos amb una feina a temps parcial.
Segons detalla l'anunci, es tracta de cobrir substitucions esporàdiques, fet que permet combinar aquesta activitat amb altres ocupacions. Entre els requisits indispensables, els candidats hauran de disposar de vehicle propi i, o bé residir a Balaguer, o tenir un coneixement exhaustiu dels carrers de la ciutat per garantir un repartiment eficient.
Condicions i perfil del candidat
L'horari establert, de 6:00 a 9:00 del matí, està pensat per facilitar la conciliació amb altres responsabilitats laborals o personals. L'empresa valora especialment la familiaritat amb la geografia urbana de Balaguer, ja que això contribueix directament a l'eficàcia en la distribució de la premsa pels diferents barris i zones.
Les persones interessades en aquesta oportunitat laboral poden contactar directament al número de telèfon 638028749 per concertar una entrevista personal, on podran rebre més informació sobre les condicions específiques del lloc de treball i el procés de selecció.