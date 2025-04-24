SUCCESSOS
Dos detinguts pel robatori de deu corders d’una granja d’Alcarràs
Van carregar els animals, valorats en més de 2.000 euros, en un cotxe i van fugir
Nou robatori de bestiar a les comarques de Lleida. Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local d’Alcarràs, van detenir dimarts dos homes de 47 i 22 anys acusats del robatori de deu corders d’una explotació ramadera d’Alcarràs. Van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte de furt. Els animals no han estat recuperats.
La sostracció es va produir la nit de dijous passat, quan dos individus es van emportar deu corders d’una granja d’aquesta localitat del Segrià. El valor dels animals superava els 2.000 euros. Els lladres van carregar els corders en un turisme i van fugir.
El ramader afectat va denunciar el robatori i els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local d’Alcarràs, van aconseguir identificar el turisme implicat en el robatori. Finalment, dimarts al matí, cap a les 6.30 hores, una patrulla dels Mossos va detectar el cotxe quan circulava per la carretera N-230 al terme municipal de Torrefarrera.
Els agents van donar l’alto al conductor, el van identificar i el van arrestar com a presumpte autor del robatori. Hores més tard, els investigadors van localitzar i van detenir la persona que presumptament l’acompanyava quan es va produir l’assalt. Els dos individus han estat imputats per un delicte de furt i no de robatori perquè es van emportar els animals sense utilitzar la força, és a dir, sense causar danys en l’explotació. La investigació continua oberta. Els corders no han estat localitzats. Aquest any s’han produït diversos robatoris de bestiar a Ponent (vegeu el desglossament).
Des d’un ramat de cabres fins a 1.000 guatlles i 25.000 ous
En els últims mesos s’han produït diversos robatoris d’animals a Ponent. A finals de gener es va produir la sostracció d’un centenar de cabres d’un ramat a Alpicat que van ser localitzades dies després en condicions deplorables a Vilaverd, a la Conca de Barberà. Un altre cas es va produir a finals de febrer a Artesa de Lleida. Lladres van sostreure 1.000 guatlles ponedores i 25.000 ous d’aquesta au en una explotació avícola. En ambdós casos no han transcendit detencions.