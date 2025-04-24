Junts aconsegueix la majoria amb una nova edil, però se li ‘escapa’ l’alcaldia
El grup va presentar candidata però el vot d’un dels seus va investir Romina León, de Per Tu
Romina León és des de dijous passat la nova alcaldessa del Cogul. És també l’única regidora de la formació municipalista Per Tu des que la seua antecessora, Maria dels Àngels Julià, va presentar la seua renúncia com a primera edil a començaments d’aquest mateix mes. La marxa de Julià va desfermar un canvi en l’equilibri de forces polítiques d’aquest municipi, on els veïns voten amb llistes obertes. La va substituir Núria Civit, membre de la llista de Junts i que havia estat alcaldessa entre els anys 2015 i 2019. El seu nomenament com a regidora va donar als juntaires la majoria absoluta a l’ajuntament, amb tres dels cinc edils que conformen el ple municipal. Malgrat això, no van aconseguir rellevar Per Tu al capdavant del consistori.
El grup municipal de Junts va provar de fer valer la seua nova majoria absoluta per obtenir l’alcaldia. En el ple d’investidura, celebrat el Dijous Sant, va presentar com a candidata la regidora Encarna Arbonés. Per la seua part, León, que havia estat tinenta d’alcalde des de l’inici del mandat i havia assumit l’alcaldia accidental des de la dimissió de Julià, es va postular també per seguir al capdavant del consistori com a primera edil.
León va guanyar la votació i va ser investida alcaldessa amb tres dels cinc vots del ple: el seu, el d’Anna Torres, exalcaldessa i única regidora d’Acord Municipal (marca blanca d’ERC), i el d’Adrià Martí, un dels tres regidors de Junts. La candidatura d’Arbonés va rebre els dos vots restants del grup de Junts.
El resultat de la votació va provocar sorpresa i consternació entre la direcció de Junts a la comarca de les Garrigues. Martí, per la seua part, va argumentar que el Cogul “és un poble molt petit, no entenem de partits i hem donat suport a les persones més votades”.
A les eleccions locals del 2023, León va obtenir 52 vots, els mateixos que Torres i només per sota dels 55 que va aconseguir Julià. Per la seua part, Arbonés en va obtenir 42.
“L’objectiu comú és un poble millor, i per a això treballem tots i cadascun dels regidors”, va recalcar Martí. Des de l’inici del mandat municipal el 2023, els cinc membres del consistori han format part de l’equip de govern.
Per la seua part, la nova alcaldessa va explicar que la seua voluntat és donar continuïtat als diferents projectes en marxa de l’ajuntament en els dos anys que queden de mandat municipal. Va destacar la necessitat de portar a terme inversions vinculades a subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (Puosc) i del fons de transició nuclear, així com “construir” vies de col·laboració amb altres municipis veïns.