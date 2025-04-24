L’escola Joan XXIII canvia de nom i es dirà La Rabassa
Com a resultat d’un procés de participació a què es van presentar 59 propostes
L’escola pública Joan XXIII de les Borges Blanques passarà a dir-se La Rabassa. Aquesta nova denominació fa referència a la base del tronc de les oliveres i pretén tant simbolitzar l’arrelament com evocar creixement i futur. És el resultat d’un procés de participació per canviar el nom del centre, en el qual alumnes, les seues famílies, docents i antics estudiants i professors van presentar un total de 59 propostes. Aquestes van passar pel sedàs d’una comissió integrada per una dotzena de persones, entre membres de la comunitat educativa i de l’ajuntament, propietari de l’edifici.
El nom de La Rabassa va obtenir 31 vots. Tanmateix, l’elecció no es va basar només en el nombre de suports en cada proposta. La comissió les va avaluar partint de condicions prèviament establertes, com evitar noms de persones reals o fictícies o els que ja utilitzessin altres centres educatius.
Fonts del centre van explicar que esperen fer oficial el canvi de nom durant aquest mateix curs. Van indicar que només està pendent de tramitació davant del departament d’Educació (que estava ja al corrent d’aquesta iniciativa) i de la ratificació en el ple municipal de les Borges Blanques.
El canvi de nom va començar a gestar-se en el si de l’equip docent, al considerar que la denominació que ha tingut fins ara, en honor al papa Joan XIII, no s’avenia amb el caràcter laic i aconfessional d’un centre educatiu públic, ni tampoc tenia cap relació amb les Borges Blanques ni amb la comarca de les Garrigues.
Des d’un principi es va descartar la possibilitat d’adoptar el sobrenom popular de Les Escoles, al valorar que es tracta d’una reminiscència de les antigues Escoles Nacionals del franquisme i que en moltes localitats es refereixen així als seus col·legis.