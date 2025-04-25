SEGRE

Queixes per una rata a l’interior de l’escola rural Arrels dels Alamús

Fonts municipals van explicar que l’animal va entrar en un moment en què la porta va quedar oberta i que va ser un incident aïllat

Veïns dels Alamús van manifestar aquest dijous el seu malestar per l’aparició fa un mes d’una rata a l’entrada de l’escola rural Arrels, que imparteix classes a nens i nenes d’entre tres i dotze anys. Aquest fet es va conèixer setmanes després per la publicació d’imatges en xarxes. Fonts municipals van explicar que l’animal va entrar en un moment en què la porta va quedar oberta. Van dir que va ser un incident aïllat i van retirar la rata immediatament.

