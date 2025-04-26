La Paeria cedeix a una entitat un immoble del centre per a pisos socials
La Paeria de Balaguer ha formalitzat la cessió d’un immoble ubicat al centre històric de la capital a l’associació Reintegra, amb l’objectiu de transformar-lo en un espai de suport i convivència per a col·lectius vulnerables.
El projecte contempla la rehabilitació de l’edifici per habilitar dos pisos socials destinats a famílies en situació de vulnerabilitat, així com la creació d’un local social destinat a desenvolupar projectes comunitaris.
L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va destacar la importància de col·laborar amb entitats del tercer sector “que no només porten a terme una tasca social fonamental, sinó que ajuden directament persones de Balaguer”. La Paeria de Balaguer va aprovar el projecte d’obres per rehabilitar l’edifici per a ús d’habitatge plurifamiliar, que preveu una inversió de 246.620 euros. La primera edil va explicar que l’entitat ha aconseguit ajuts europeus per finançar les obres de l’edifici. L’immoble està ubicat a la plaça Ollé Pinell i és un edifici de titularitat municipal al centre històric de la capital.
Actualment Balaguer gestiona més de 60 pisos propis, onze dels quals estan a càrrec de l’Àgencia de l’Habitatge, que a Balaguer disposa de 131 vivendes.