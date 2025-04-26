Sàmper inaugura la Fira Q de Balaguer destacant el comerç local
El conseller d'Empresa i Treball ha posat en valor la gastronomia catalana com a motor econòmic i ha animat a promocionar els productes de la Noguera a nivell internacional
Balaguer ha donat aquest dissabte el tret de sortida a una nova edició de la Fira Q, un aparador de comerç, serveis i gastronomia que enguany ha comptat amb la presència del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper. Durant la seva intervenció, Sàmper ha subratllat el paper essencial de les fires com a motor econòmic del país i ha reivindicat el comerç local com a peça clau per a la vitalitat de les ciutats.
"Les fires són, en essència, un gran motor del país. Des de la Conselleria d'Empresa i Comerç apostem per donar suport a aquests esdeveniments, perquè aquí és on el comerç local demostra la seva fortalesa", ha afirmat Sàmper. El conseller s'ha mostrat entusiasmat amb l'oferta gastronòmica de la fira, subratllant que "la gastronomia és un valor fonamental de Catalunya" i assegurant que encara li quedava molt per descobrir a Balaguer.
Preguntat sobre la fortalesa gastronòmica del territori, el conseller ha reflexionat sobre el títol de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia: "No serem plenament conscients del que significa fins que ho haurem perdut", ha advertit. Citant el xef Ferran Adrià, ha destacat la riquesa única de Catalunya, capaç d'oferir en un espai reduït la millor fruita, verdura, carn i peix, superant fins i tot països com Itàlia o França, grans referents culinaris.
Crida a la promoció internacional
Sàmper, qui va confessar tenir un "cert origen culinari", va animar les autoritats locals a continuar promovent els productes i la cuina de la zona. "Cada lloc té una cuina que mereix ser més coneguda. Penso, per exemple, en l'olla aranesa, que hauria de ser reconeguda a tot arreu", va comentar.
En aquest sentit, va fer una crida a aprofitar els mesos restants d'aquest any de reconeixement gastronòmic per promocionar Balaguer i tot el territori català, tant a nivell nacional com internacional. "Ara el president Illa viatjarà al Japó, jo he estat fa poc a la Xina i hi tornaré en uns dies. Sempre que tinguem l'oportunitat, hem de parlar del que tenim aquí: de Balaguer, de la Vall d'Aran, de Tarragona, de Girona", va concloure.
Valoració de l'alcaldessa
Per la seva banda, l'alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va voler posar en valor la importància de comptar amb espais com la Fira Q en el marc del reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia. "És fonamental tenir espais on els nostres productors i empresaris puguin demostrar el que fem al territori", va destacar.
L'alcaldessa també va remarcar la potència econòmica de la comarca de la Noguera i de tota la demarcació de Lleida, i va valorar molt positivament la visita del conseller: "És important que pugui venir per palpar de forma directa la realitat dels productors i empresaris, conèixer de primera mà el que senten i el que demanen".
La Fira Q continuarà durant tot el cap de setmana, oferint als visitants una àmplia mostra de comerç, gastronomia i serveis de la comarca, consolidant-se com un dels grans aparadors de la vitalitat econòmica, cultural i turística de Balaguer.