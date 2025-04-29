La facturació de Caldea creix un 15% i assoleix els 13 milions d’euros
El complex termal de Caldea, a Andorra, ha finalitzat la temporada d’hivern amb un balanç que apunta a un increment d’un 15% respecte a l’hivern anterior. Durant la temporada, que va començar l’1 de desembre del 2024 i va acabar el 21 d’abril, el complex lúdic va facturar prop de 13 milions d’euros i va acollir 233.000 visitants, 22.000 més que l’any anterior. L’increment de la facturació ve determinada, segons va explicar el mateix complex, per l’augment dels visitants, l’increment del tiquet mitjà de les entrades, la bona acollida dels serveis complementaris que ofereix el centre i l’expansió del club esportiu destinat a residents del país.
De manera paral·lela, Caldea encara les pròximes obres per construir un hotel de luxe a la icònica torre de cristall de les instal·lacions. Durant les pròximes setmanes començarà la renovació de la coberta de cristall per després remodelar l’espai interior de l’edifici.
El projecte contempla construir trenta habitacions per oferir una experiència més completa.