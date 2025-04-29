El Pirineu registra en deu anys la creació de quaranta cooperatives
En àmbits com el forestal o la restauració
El Pirineu ha registrat en els últims deu anys la creació de quaranta noves cooperatives i s’ha consolidat com un territori actiu en el marc de la creixent onada de cooperativisme a Catalunya. Aquesta marea d’empreses abasta àmbits tan variats com el forestal, el turisme sostenible, la restauració, la cultura, els serveis tècnics i professionals, l’atenció a les persones, l’agroindústria, la construcció i l’energia.
Aquest fenomen s’ha registrat en comarques com l’Alt Urgell i l’Alta Ribagorça, encara que ha tingut especial incidència a la Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Jussà.
La majoria de les iniciatives són de petites dimensions.
El Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran, impulsat per la Generalitat, ha acompanyat entre 2021 i 2024 la creació de 13 cooperatives i ha ofert assessorament i atenció a gairebé 200 iniciatives econòmiques. A més, ha arribat a prop de 4.000 persones mitjançant activitats de formació, sensibilització i divulgació.
Entre les cooperatives creades destaquen iniciatives com a Escape The Town, que fusiona tecnologia i oci, Coopyrene, cooperativa rural dedicada a la transformació agroalimentària, o la llibreria El Refugi.
També projectes d’enginyeria i arquitectura com Officinalis i Coopdera, restaurants cooperatius com L’All Negre i l’Aixalda de Burg, i propostes de serveis comunitaris com Animació en Acció, Alba Jussà i Incorpora’#m.
D’altra banda, aquesta nova etapa cooperativa està consolidant una transformació del teixit econòmic pirinenc que va més enllà del cooperativisme agrari tradicional.