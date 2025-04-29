Porta a porta voluntari
Trenta-un establiments s’adhereixen a una prova pilot i 20 més estan a l’espera d’incorporar-se al nou model de gestió . Andorra fa marxa enrere i recupera els contenidors amb clau
El consell comarcal de la Cerdanya ha posat en marxa el nou servei de recollida selectiva de residus porta a porta per a grans generadors. Es tracta d’una prova pilot que va començar a final del passat mes de març i en la qual l’ens gestor s’encarrega de recollir, de moment, la fracció orgànica.
Hi participen de manera voluntària 31 establiments, entre els quals hotels, restaurants, bars i cafeteries de la comarca, dels quals cinc se situen al municipi de Bellver. Carla Pla, tècnica del departament de Medi Ambient, va explicar que als trenta-un que ja participen en el programa se’ls sumen una vintena d’establiments més de la part lleidatana d’aquesta comarca, en concret, també de Bellver de Cerdanya, que han sol·licitat adherir-se al programa i que estan a l’espera de la visita de l’educador ambiental per a conèixer-ne els detalls.
Des del consell comarcal destaquen que el pes dels residus generats per aquesta mena d’establiments “representa més del cinquanta per cent” del total recollit a la comarca, i que per això han iniciat el nou sistema. La prova pilot s’allargarà fins al mes de novembre vinent. En els primers dies del nou model de gestió han recollit una mitjana de més d’una tona de residus a la setmana.
Segons l’administració comarcal, la valoració, tant del consell com dels establiments, és molt positiva. L’àrea de medi ambient de la comarca els facilita la visita d’un educador ambiental i els cedeix de manera gratuïta els contenidors per a la recollida porta a porta en funció de les necessitats de cada establiment.
Així mateix fan una crida a hotels, bars i restaurants a sumar-se al nou sistema, que consideren “clau” per tal de poder sortir dels últims llocs pel que fa a índexs de separació de residus de tot Catalunya. Aquest model és, de moment, voluntari, a l’espera que els ajuntaments redactin les ordenances municipals perquè passi a ser obligatori. Els responsables estudien la possibilitat d’implantar bonificacions per a aquells productors que reciclin de manera correcta.
La Cerdanya disposa de més de 400 establiments i el consell espera que s’hi sumin de manera voluntària vora la meitat. Una vegada acabada la prova pilot amb la fracció orgànica, s’ampliarà el servei a la resta de fraccions. La recollida porta a porta per als grans generadors forma part del nou servei de gestió comarcal de residus, que s’està implantant de manera progressiva i que estarà en ple funcionament a principis del 2026.
Aquesta mesura contrasta amb el que ha passat a Andorra, on el sistema de recollida de residus porta a porta que va instaurar el comú d’Andorra la Vella al Cedre, Terra Vella i Príncep Benlloch fa tot just un any i mig “no ha estat un sistema efectiu” i els responsables del govern han anunciat que tornaran a instal·lar contenidors tancats que només es podran obrir amb el sistema de clau o targeta. Asseguren que els veïns no feien una separació correcta dels residus i que les bosses representaven problemes de brutícia.