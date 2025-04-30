Jardiners voluntaris milloren el municipi del Poal
Veïns del Poal col·laboren en la neteja dels jardins de la plaça Felip Rodés. Jornades Culturals aquest mes de maig
Un grup de veïns voluntaris del Poal ha portat a terme tasques de neteja als jardins de la plaça Felip Rodés. Ho han fet arran de la baixa de l’operari municipal. D’aquesta forma, els voluntaris van netejar parterres i van retirar arbustos i males herbes, deixant l’espai preparat per plantar-hi flors aviat, tal com va explicar l’alcaldessa de la localitat, Estela Lleonart. Des de l’ajuntament s’agraeix la implicació i col·laboració de tots els que van fer possible aquesta millora de l’entorn. Precisament, les zones naturals del municipi tindran el seu protagonisme en les jornades culturals que el Poal portarà a terme durant aquest mes de maig. Així, dissabte vinent s’organitzarà un taller destinat a explicar quins tipus de plantes hi ha a les zones verdes de la plaça Catalunya. La iniciativa anirà a càrrec de la cooperativa Avantva, especialitzada en productes ecològics. Les jornades abordaran altres temes d’actualitat com les cases buides, a càrrec de l’arquitecte Jacint Alsina, el dia 6, i inclouran la projecció de la pel·lícula Casa Reynal, de la veïna de Bellvís Laia Manresa, el dia 16. Per al 10 de maig està prevista la segona edició del Concurs de Cassoles.
Entitats implicades en la protecció d’espais naturals com la Banqueta del Palau també impulsen tasques de voluntariat per netejar les zones al costat del canal en què s’han plantat nous arbres.