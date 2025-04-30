TRÀNSIT
Un xòfer pateix cremades a l’apagar un foc al seu camió
Un camioner va patir cremades a les extremitats a l’intentar apagar un foc al seu camió a la carretera C-230a entre Lleida i Albatàrrec. L’incendi es va declarar a les 11.58 hores i fins al lloc van acudir tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d’Esquadra. El xòfer va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova. Presentava cremades als braços i les cames.
D’altra banda, un home va resultar ferit de diversa consideració al xocar el ciclomotor que conduïa contra un turisme a l’LV-2001 al seu pas per Juneda. El ferit va ser traslladat per una ambulància del SEM a l’hospital Arnau de Vilanova. En l’accident també va resultar ferida una dona, que va ser atesa pel SEM i que va rebre l’alta in situ. El xoc va obligar a tallar la carretera que comunica Juneda amb Mollerussa, segons va informar Trànsit.
Per una altra banda, un motorista va resultar ferit ahir a Castellar de la Ribera, al Solsonès.