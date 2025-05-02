ENERGIA
Autoritzada una central eòlica d’Endesa a les Garrigues
Amb 8 molins a la Pobla de Cérvoles, l’Albi i Cervià. Permís condicionat a Urbanisme i a modificar el projecte original
La Generalitat ha atorgat l’autorització administrativa i de construcció al parc eòlic de La Comella, un dels tres que Endesa promou a través d’una empresa filial a les Garrigues. Es tracta d’una central de 48,8 megawatts (MW) de potència prevista en els municipis de la Pobla de Cérvoles, l’Albi i Cervià de les Garrigues. Estarà formada per vuit molins de vent de 200 metres d’altura i 6,1 MW de potència cada un. Tanmateix, aquesta autorització no permetrà per si sola iniciar les obres: està condicionada a l’aprovació de la comissió d’Urbanisme, que encara no n’ha donat el vistiplau, i que el promotor introdueixi canvis en el projecte original.
El parc eòlic de La Comella està lligat a la construcció del de Sant Joan, també promogut per Endesa a les Garrigues. La línia elèctrica que haurà d’evacuar l’energia de les dos centrals forma part del projecte d’aquesta última, pendent d’autorització per part de la Generalitat. Per la seua part, fonts d’Endesa indicaven que els canvis que hauran d’introduir en el projecte de La Comella per complir la declaració d’impacte ambiental “són substancials” i requeriran un procés d’autorització propi, per la qual cosa no van poder avançar un calendari per a les obres.
Aquesta central eòlica és la primera que autoritza la Generalitat a Lleida des del 2023. Durant la tramitació va ser objecte d’al·legacions en contra de veïns dels pobles afectats i d’entitats com l’Ateneu Popular Garriguenc, el Centre Excursionista de les Garrigues, el Centre d’Estudis de les Garrigues i les associacions ecologistes Ipcena i La Banqueta de Juneda, entre d’altres.
El tercer parc eòlic que Endesa va tramitar a les Garrigues, el de Les Covasses, va decaure al perdre el punt de connexió a la xarxa d’alta tensió, després de no obtenir autorització ambiental en els 4 anys que estableix la normativa espanyola.