TRIBUNALS
Condemnat un monitor que va abusar d’una menor de 13 anys a Àger
El Suprem rebutja la seua petició de rebaixar la pena per tocaments i petons a la nena durant unes colònies. Assegura que estava obligat a vetllar pel seu benestar
El Tribunal Suprem ha condemnat a 4 anys de presó un monitor per abusar sexualment d’una nena de 13 anys durant unes colònies a Àger el juliol del 2019. L’alt tribunal confirma així la pena imposada en primera instància per l’Audiència de Lleida, que també havia estat ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. D’aquesta forma, la condemna és ferma. Es considera provat que els fets van tenir lloc de matinada, quan el processat va entrar a l’habitació en la qual estava dormint la víctima en companyia d’altres nenes i, “per satisfer el seu ànim libidinós”, li va fer tocaments a la zona del gluti per sota dels pantalons curts, la qual cosa va provocar que la nena es despertés i li recriminés la seua acció demanant-li que se n’anés.
L’acusat, segons ha quedat provat en la sentència, va insistir a la menor perquè li fes una abraçada, a la qual cosa ella va accedir perquè se n’anés de l’habitació, i ell va aprofitar per fer-li a la nena diversos petons a la galta atansant-se-li a la boca. Després que el jove marxés de l’habitació, va tornar per demanar-li que no expliqués res del que havia passat i insistint que sortís al passadís, a la qual cosa la nena es va negar.
En la sentència, el Suprem rebutja la petició de la defensa de rebaixar la pena imposada a l’al·legar que aquesta és desproporcionada perquè els tocaments van ser “fugaços” i als glutis, no a la zona vaginal. Així mateix, els petons van ser a la cara i no a la boca. El tribunal assenyala que la menor entitat no s’ha d’apreciar quan els abusos es produeixen en entorns on “hi ha d’haver un alt nivell de protecció”, com considera que és el cas. Per la seua banda, el Suprem assenyala que l’acusat era monitor d’una colònia de nens i estava obligat a vetllar pel seu benestar i seguretat. A més, remarca que aquesta condició de monitor la va aprofitar per entrar a l’habitació, justificar que estigués allà de nit, demanar-li a la nena que no ho expliqués i intentar saber què havia explicat a altres monitores. A més de la pena de presó, confirma 5 anys de llibertat vigilada i 7 anys de prohibició d’ofici que impliqui contacte amb menors. La indemnització, de 10.600 euros, l’haurà de pagar l’entitat que va organitzar les colònies.