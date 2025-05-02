Ensurt al desfrenar-se un cotxe i atrapar una persona a la Vall de Cardós
L’incident va tenir lloc a les 9.45 hores al nucli de Surri i altres persones van aconseguir alliberar la víctima, que va patir ferides lleus
Ensurt aquest dijous al matí a Surri, nucli de la Vall de Cardós, al desfrenar- se un cotxe i atrapar una persona en una tanca, segons van informar els Bombers. L’incident va tenir lloc a les 9.45 hores quan, per causes que no han transcendit, es va desfrenar un vehicle i va lliscar, atrapant una persona i quedant aturat en una tanca.
Altres persones van aconseguir alliberar-lo i va patir ferides de caràcter molt lleu, segons van informar els Bombers.