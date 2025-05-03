Inverteixen 300.000 euros perquè el pavelló de Térmens sigui un refugi climàtic
Térmens ha iniciat els tràmits per licitar les obres per condicionar el pavelló municipal, que data del 1989, amb confort tèrmic perquè es pugui utilitzar com a refugi climàtic en períodes de forta calor, a més de millorar l’eficiència energètica de l’edifici amb diverses actuacions. El consistori invertirà més de 300.000 euros, 296.000 dels quals d’una ajuda de la Generalitat, en l’adequació de l’equipament. La intervenció contempla la instal·lació d’un sistema de control de qualitat de l’aire interior a la zona d’actuació, d’un sistema de bomba de calor de volum refrigerat que ha de donar servei a la pista del poliesportiu. També es posaran màquines de calor i aire condicionat als vestidors. Així mateix, està previst canviar l’enllumenat per un altre de tecnologia led i modificar la instal·lació elèctrica. L’alcaldessa, Concepció Cañadell, va explicar que també es portaran a terme petites obres “necessàries per donar servei a les instal·lacions de climatització i elèctriques”. Aquesta serà una primera fase de tota l’actuació per millorar l’accessibilitat i les prestacions de l’equipament, que registra centenars d’usuaris cada setmana a més d’acollir les celebracions festives del municipi i ser seu de diversos clubs esportius.