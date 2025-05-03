TECNOLOGIA
L’Eix Pirinenc deixarà de ser un fre per al desplegament de la fibra òptica
Acord entre Estat i Generalitat perquè la xarxa de cable pública creui l’N-260. No poder fer-ho fins ara ha impedit fer-la arribar a desenes de localitats
L’Eix Pirinenc (N-260) deixarà de ser un obstacle per al desplegament de la xarxa pública de fibra òptica que promouen la Generalitat i la Diputació. El fet de no comptar durant anys amb l’autorització de l’Estat, propietari de la carretera, perquè els cables la creuessin, ha impedit fer-los arribar a desenes de poblacions de les comarques del Pirineu. Ara, un acord entre l’administració espanyola i la catalana farà possible que la fibra òptica travessi una calçada que s’havia convertit en una muralla per a les telecomunicacions.
L’acord afecta diverses carreteres de l’Estat a Catalunya i es va assolir en la comissió bilateral Estat-Generalitat del 17 de febrer. Així ho va anunciar el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en resposta a una pregunta parlamentària de la diputada lleidatana de Junts Jeannine Abella. Dalmau va detallar que havien acordat declarar d’interès general la xarxa pública de fibra òptica com a pas previ a les obres i donar prioritat als tràmits per autoritzar-les “a la zona de domini públic fora de la plataforma” de l’N-260. El conseller va apuntar que fer-ho a sobre presenta dificultats per la “difícil orografia d’alguns trams de l’Eix Pirinenc”. Així mateix, va subratllar que “per primera vegada” s’analitzaran els casos que presentin més dificultat per “autoritzar solucions singulars que no afectin l’explotació i la seguretat” d’aquesta i altres carreteres estatals. D’això se n’encarregarà un grup de treball de la comissió bilateral d’Infraestructures.
“El primer tram que es proposarà analitzar és el que va de Puigcerdà a la Seu”, va avançar Dalmau. Apuntava que és “tècnicament viable” i es considera “prioritari” per al projecte del Servei Català de Trànsit desplegar sistemes que millorin la seguretat del transport. “La previsió és que la xarxa de fibra òptica pública arribi a tots els municipis de Catalunya en aquesta legislatura”, va concloure.