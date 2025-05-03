SEGRE
última hora

Mor un temporer a Alcarràs durant el pic de l'onada de calor

Registrat un terratrèmol de magnitud 2,4 a la Vall de Boí

El sisme ha estat percebut a la zona epicentral i s'ha localitzat a tocar del pic de Besiberri, a la Vall de Boí

Vall de Boí. - AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ

Vall de Boí. - AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ

Publicat per
Redacció
Guissona

Creat:

Actualitzat:

Un terratrèmol de magnitud 2,4 a l'escala de Richter s'ha registrat aquesta mitjanit de divendres a dissabte a l'Alta Ribagorça, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El sisme s'ha produït a les 00.06 hores, a poca profunditat i l'epicentre s'ha localitzat a tocar del pic de Besiberri, a la Vall de Boí. 

El terratrèmol no ha provocat danys i ha estat percebut a la zona epicentral, segons l'ICGC. L'últim sisme s'havia produït el 19 d'abril a Andorra. Va tenir una magnitud 2,3 a l'escala de Richter, no va provocar danys i va ser poc percebut, bàsicament al Principat d'Andorra.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking