Registrat un terratrèmol de magnitud 2,4 a la Vall de Boí
El sisme ha estat percebut a la zona epicentral i s'ha localitzat a tocar del pic de Besiberri, a la Vall de Boí
Un terratrèmol de magnitud 2,4 a l'escala de Richter s'ha registrat aquesta mitjanit de divendres a dissabte a l'Alta Ribagorça, segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El sisme s'ha produït a les 00.06 hores, a poca profunditat i l'epicentre s'ha localitzat a tocar del pic de Besiberri, a la Vall de Boí.
El terratrèmol no ha provocat danys i ha estat percebut a la zona epicentral, segons l'ICGC. L'últim sisme s'havia produït el 19 d'abril a Andorra. Va tenir una magnitud 2,3 a l'escala de Richter, no va provocar danys i va ser poc percebut, bàsicament al Principat d'Andorra.