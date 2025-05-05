La Ciutadilla medieval atreu
Balanç positiu de la 23a Trobada de Grups de Recreació Medieval per part de visitants, recreacionistes i artesans. Repeteix amb èxit la visita a Casa Valls a càrrec d’entitats locals
Ciutadilla va tancar ahir la vint-i-tresena edició de la Trobada de Grups de Recreació Medieval amb un balanç “molt positiu”. L’alcalde, Òscar Martínez, va reconèixer que “teníem una mica de por que el temps ens fos en contra però al final la trobada ha estat un gran èxit amb una gran afluència de visitants i de recreacionistes així com amb una bona participació d’artistes i artesans a la fira”. Martínez va explicar que “vam poder fer totes les activitats previstes”.
L’alcalde de Ciutadilla va recalcar que “hem celebrat la 23 edició de la Trobada de Grups de Recreació Medieval però l’Associació d’Amics del Castell compleix el seu 25è aniversari i la nova junta té moltes ganes de fer coses, de renovar activitats i, evidentment, de continuar apostant per la trobada medieval, fet que celebrem i des de l’ajuntament serem al seu costat per acompanyar-los”.
De les activitats previstes en la jornada d’ahir cal destacar l’alta afluència de visitants que va rebre la recreació hospitalera a Casa Valls, que es va portar a terme per segon any consecutiu i en la qual veïns que formen part de diferents entitats locals van recrear diferents quadres inspirats en la vida en l’edat mitjana.
En aquest sentit, Martínez va posar en relleu “la implicació de totes les entitats”.
Aquest any Ciutadilla també va recuperar el concurs de cuina medieval, que es va adjudicar un grup procedent de França, que es va desplaçar expressament per participar en el certamen amb una recepta de pollastre amb espècies. També es va poder tornar a veure l’espectacle de titelles per als més petits. Des de divendres i fins diumenge més de 150 recreacionistes han recreat la vida en un campament medieval i el poble de Ciutadilla s’ha omplert de tallers, cercaviles, danses i espectacles.