Roba eines valorades en 10.000 euros d'un magatzem d'Arbeca
El presumpte lladre, de 48 anys, té 29 antecedents
Els Mossos d'Esquadra han aconseguit recuperar un conjunt d'eines professionals valorades en més de 10.000 euros que havien estat sostretes d'un magatzem d'Arbeca. La troballa es va produir durant un control rutinari a Golmés, on els agents van interceptar una furgoneta en mal estat que transportava el material amagat sota ferralla. Arran d'aquesta actuació, s'ha detingut un home de 48 anys amb nombrosos antecedents.
El succés va iniciar-se el passat 29 d'abril quan una patrulla que realitzava tasques de seguretat ciutadana va aturar un vehicle en condicions precàries i amb excés de càrrega pels volts de les 12.30 hores. En inspeccionar el contingut, els agents van descobrir diverses eines professionals ocultes sota un munt de ferralla. Davant la impossibilitat dels dos ocupants de justificar-ne la procedència, es va procedir a comissar preventivament tot el material.
L'endemà, la investigació va donar un gir significatiu quan es va rebre una denúncia per la sostracció d'eines valorades en més de 10.000 euros en un magatzem d'Arbeca. Les descripcions coincidien plenament amb el material comissat, fet que va permetre retornar-lo immediatament al seu legítim propietari.
Detenció amb la investigació encara oberta
El passat divendres, fruit de les indagacions policials, es va procedir a la detenció d'un dels presumptes autors al carrer Germans Izquierdo de Lleida. L'arrestat, un home amb 29 antecedents per delictes contra el patrimoni, va passar diumenge a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.
La investigació continua oberta per tal de localitzar el segon implicat en el robatori. Els Mossos d'Esquadra mantenen actives les diligències per esclarir completament els fets i procedir a la detenció del còmplice encara no identificat.