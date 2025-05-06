TURISME
Àger impulsa un projecte de turisme sostenible amb propostes dels veïns
La Casa del Montsec d’Àger va acollir ahir la presentació del projecte turístic El cel de la Vall d’Àger que naix amb l’objectiu d’impulsar un turisme sostenible, millorar la qualitat de vida dels veïns i reforçar la cultura i la identitat local.
L’alcaldessa, Mireia Burgués, va explicar que la presentació també va permetre que els veïns poguessin fer aportacions i presentar idees per reforçar el projecte, que està sent elaborat per una empresa especialitzada. “Els actors del territori i veïns poden fer aportacions que es valoraran i s’intentaran implementar”, va dir Burgués. Va afegir que els actius d’Àger són rellevants i mereixen un valor afegit.
D’altra banda, un total de 24 empreses i entitats del Pirineu i de Ponent han participat en una formació organitzada pel Patronat de Turisme per impulsar la creació de noves experiències vinculades a l’oli i al vi.
Així, l’objectiu era també millorar la qualitat de l’oferta ja existent a la demarcació. En aquest sentit, el director del Patronat, Juli Alegre, va explicar que s’ha explicat com disenyar experiències turístiques atractives o vendre un producte utilitzant tècniques de màrqueting digital.