Cap de setmana gegant al Pla d’Urgell
La Trobada Gegantera de Castellnou de Seana ha estat la més multitudinària des de la seua creació. Gran festa a Sidamon
Els gegants es van apoderar dels carrers durant el cap de setmana en dos pobles del Pla d’Urgell: Castellnou de Seana i Sidamon. La novena Trobada Gegantera a Castellnou de Seana va ser la més multitudinària des de la seua creació. Va comptar amb la participació de 13 colles, 22 gegants, 12 gegantones i 325 persones que van assistir al dinar organitzat al Sindicat. A la festa es van desplaçar colles de diferents llocs de la comarca, com la Colla Gegantera i Grallera El Gabatxet de Golmés i la Colla Gegantera d’Ivars d’Urgell.
El mateix dia, a Sidamon, la Colla Gegantera Els Pelagalls va omplir els carrers de música amb la quarta Trobada Gegantera. Abans del recorregut, va tenir lloc un dinar a la pista esportiva amb les sis colles que hi van participar, entre les quals hi havia la Colla Gegantera i Grallera l’Arreu de Mollerussa, Gegants Cappont i la Colla Gegantera i Grallera de Bellvís. Durant el matí, grans i petits van gaudir de la trobada, que va acabar amb un ball conjunt a la plaça Major del poble.