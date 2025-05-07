El Govern negocia amb l'Estat un augment de freqüències i places dels trens Avant entre Lleida i Barcelona
Paneque reconeix les "mancances" del servei i afirma que també treballen per ampliar les connexions amb l'Aragó
El Govern negocia amb el ministeri de Transports un augment de freqüències i places dels trens Avant entre Lleida i Barcelona. Així ho ha assegurat aquest dimecres al Parlament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació de la diputada d'ERC Montse Bergés sobre les polítiques de mobilitat a la vegueria de Lleida. La consellera ha insistit que l'executiu coneix les "mancances" denunciades per les plataformes d'usuaris i ha reconegut que les millores que van entrar en vigor a l'octubre, doblant la capacitat de l'Avant de les 7.05 entre Lleida i Barcelona, "es mostren insuficients". Paneque ha afirmat que la prioritat és millorar les freqüències i l'agilitat de la xarxa cap a Barcelona, però també cap a l'Aragó.
Bergés (ERC) ha denunciat que l'oferta actual fa que, sovint, els usuaris de l'Avant no puguin reservar seients per manca de places, "dificultant la planificació de viatges i complicant la vida de les persones". A més, ha exposat que mentre la línia entre Toledo i Madrid disposa 45.000 places setmanals en 190 trens, la connexió entre Lleida i Barcelona ofereix 16.240 places en 101 trens cada setmana. Bergés ha recordat que un informe elaborat per CCOO plantejava triplicar l'oferta entre les dues ciutats fins als 15 trens diaris i unes 45.000 places setmanals en trens AVANT o sinergiades en trens AVE.
ERC també ha reclamat afegir a les quatre línies actuals de Rodalies Lleida les connexions Lleida-Montblanc i Lleida-Montsó, en aquest darrer cas "afegint set circulacions diàries per sentit que donarien servei a 28.000 persones a la Franja i 7.500 a Almacelles i Raïmat". Paneque ha coincidit que "la xarxa de Rodalies Lleida no pot ser completa sense les connexions cap a l'Aragó" i ha explicat que mantenen converses per recuperar el quart tren diari entre Lleida i Saragossa amb el ministeri i el govern aragonès, que també "hi hauria d'aportar finançament".
Gestió de Ferrocarrils de la Generalitat
La consellera Paneque ha recordat que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ja gestiona la RL1 entre Lleida i Balaguer, i la RL2 entre Lleida i la Pobla de Segur, i que a mitjans de l'any que ve assumirà la gestió de les línies RL3 entre Lleida i Cervera, i RL4 entre Lleida i Terrassa. Segons el Govern, la demanda d'usuaris ha crescut d'un 25% a les línies RL3 i RL4, amb set i tres freqüències diàries, respectivament. Paneque ha afegit que Stadler preveu lliurar "a finals del 2025" el primer dels quatre trens que està construint per a la línia, per un import de 40 milions d'euros i un cost de manteniment de 19 milions d'euros en 15 anys.
A més, la consellera ha detallat que FGC es farà càrrec de les estacions de la xarxa de Rodalies Lleida, la qual cosa, ha dit, permetrà millorar l'entorn per als viatgers d'aquest servei. També s'ha acordat amb Adif la construcció d'una nau de manteniment i taller de trens amb una inversió de més de 9 milions d'euros.
Estacions i línies d'autobús
Paneque també ha explicat que la construcció de la nova estació d'autobusos de Lleida, amb una inversió de 44 milions d'euros, està "avançada" i la previsió és que entri en servei durant el primer trimestre de l'any que ve. D'aquesta manera, ha dit, la nova estació situada al costat de la de tren convertirà aquest indret en "un pol intermodal amb rodalies i regionals, alta velocitat, autobusos urbans i interurbans".
La consellera ha explicat que el Govern també preveu inaugurar "els pròxims mesos" la nova estació d'autobusos de Tàrrega, pressupostada en 3,8 milions d'euros, i que el projecte de l'estació d'Almacelles es troba "en fase de reestudi a petició del mateix Ajuntament", amb una inversió prevista d'1,2 milions d'euros.
Davant el venciment de les concessions del transport interurbà per carretera el 2028, Bergés ha apel·lat a "repensar la xarxa". En aquest sentit, ha proposat ampliar el servei de transport a demanda a les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell, l'Urgell i el Segrià; permetre que la ciutadania pugui utilitzar serveis de transport escolar i garantir la connectivitat de centres educatius que imparteixen cicles formatius atractius, però que ara no omplen les places, per exemple a Agramunt o a Guissona.
Paneque ha explicat que tots els increments de freqüències que s'implementen tenen com a prioritat aquelles línies que connectin amb equipaments sanitaris o educatius. La consellera ha detallat que hi inverteixen 4 milions d'euros, però ha admès que "no podem atendre totes les demandes que tenim al territori en aquests moments".
Projecte de carrils 2+1 en cinc carreteres
Pel que fa a la xarxa viària, Paneque ha explicat que aquest any sotmetran a audiència pública el primer tram amb el sistema de carrils 2+1 a la C-12 entre Alfés i Lleida, i que posteriorment licitaran les obres per un import de 14 milions d'eur0s. La consellera ha apuntat que després abordaran el tram entre Alfés i Alcanó, amb uns altres 5,4 MEUR, i que estendran el model a altres trams de la C-14, la L-311, la L-310 i la C-26 per tal de prioritzar la seguretat en trams on la mortalitat per xocs frontals és més important.
ERC ha reclamat al Govern que agilitzi la signatura del conveni entre la Diputació i els municipis de les Garrigues Altes per a l'impuls de l'eix transversal de les Garrigues; de les millores a la C-53 entre Anglesola i Balaguer, i de la represa del projecte per convertir la C-13 en una autovia entre Lleida i Balaguer. Bergés també ha preguntat a la consellera quines són les previsions de construcció del nou enllaç de l'AP-2 anunciat a Castelldans, a les Garrigues.