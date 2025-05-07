SEGRE
Retards d’una hora en els trens de de Rodalies entre Lleida i Terrassa per una incidència en la senyalització

Instal·len nova senyalització a les partides rurals del municipi

Un dels nous senyals instal·lats. - AJUNTAMENT DE GOLMÉS

Un dels nous senyals instal·lats. - AJUNTAMENT DE GOLMÉS

REDACCIÓ

L’ajuntament de Golmés ha instal·lat 11 cartells en partides rurals per millorar la senyalització local. Aquesta iniciativa busca facilitar l’orientació i divulgar el patrimoni territorial. Cada cartell mostra el nom de la partida i del camí corresponent, identificant els accessos principals al nucli urbà.

A més, s’ha col·locat un cartell informatiu a la Pineda del Salat, per destacar-ne el valor ecològic i paisatgístic i promoure la conservació del medi ambient.

