Instal·len nova senyalització a les partides rurals del municipi
L’ajuntament de Golmés ha instal·lat 11 cartells en partides rurals per millorar la senyalització local. Aquesta iniciativa busca facilitar l’orientació i divulgar el patrimoni territorial. Cada cartell mostra el nom de la partida i del camí corresponent, identificant els accessos principals al nucli urbà.
A més, s’ha col·locat un cartell informatiu a la Pineda del Salat, per destacar-ne el valor ecològic i paisatgístic i promoure la conservació del medi ambient.