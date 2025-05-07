SEGRE
última hora

Retards d’una hora en els trens de de Rodalies entre Lleida i Terrassa per una incidència en la senyalització

Joan Masdéu i Eduard Gener, al Festival Minúscul

Presentació del festival. - ALBA GARCÍA

Presentació del festival. - ALBA GARCÍA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Festival Minúscul de Mollerussa celebrarà la seua quarta edició els dijous 7, 14, 21 i 28 d’agost al pati de Cal Jaques, amb una programació que reafirma la seua aposta per la música d’autor i el format íntim. Joan Masdéu, Maren, Eduard Gener i les Coristes i Dan Peralbo seran els protagonistes d’aquest cicle d’estiu. D’entrada, Joan Masdéu, exlíder de Whiskyn’s, inaugurarà el festival el dijous 7 presentant La Bonaventura, un EP que combina nous temes amb revisions de la seua trajectòria.

Com a novetat, s’habilita per primera vegada la venda anticipada d’entrades al bar Punt 14. Tot i això, es reservaran entrades per a taquilla el mateix dia de cada concert, que començarà a les vuit del vespre. L’alcalde, Marc Solsona, va subratllar el valor social del festival, que “ha convertit els dijous en una rutina cultural d’estiu que dinamitza la ciutat”. La presentació del cartell es va portar a terme ahir al pati de Cal Jaques.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking