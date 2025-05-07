Joan Masdéu i Eduard Gener, al Festival Minúscul
El Festival Minúscul de Mollerussa celebrarà la seua quarta edició els dijous 7, 14, 21 i 28 d’agost al pati de Cal Jaques, amb una programació que reafirma la seua aposta per la música d’autor i el format íntim. Joan Masdéu, Maren, Eduard Gener i les Coristes i Dan Peralbo seran els protagonistes d’aquest cicle d’estiu. D’entrada, Joan Masdéu, exlíder de Whiskyn’s, inaugurarà el festival el dijous 7 presentant La Bonaventura, un EP que combina nous temes amb revisions de la seua trajectòria.
Com a novetat, s’habilita per primera vegada la venda anticipada d’entrades al bar Punt 14. Tot i això, es reservaran entrades per a taquilla el mateix dia de cada concert, que començarà a les vuit del vespre. L’alcalde, Marc Solsona, va subratllar el valor social del festival, que “ha convertit els dijous en una rutina cultural d’estiu que dinamitza la ciutat”. La presentació del cartell es va portar a terme ahir al pati de Cal Jaques.