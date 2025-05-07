MIGRACIONS
Nou reglament d’Estrangeria: Aprendre català en 30 centres oficials de Lleida permetrà tenir ‘papers’ per estudis
La nova normativa inclou aquesta opció entre les vies d’accés a permisos de residència. També es poden obtenir via FP i amb estudis de castellà per a qui no sigui la seua llengua materna
Aprendre català en els trenta centres d’ensenyament d’aquesta llengua que la Generalitat reconeix com a oficials a Lleida permetrà als migrants accedir a un permís de residència de caràcter socioformatiu a partir del 20 de maig, quan entri en vigor el nou reglament d’Estrangeria.
És una de les novetats que inclou la normativa, que ahir va ser objecte d’una jornada divulgativa organitzada per la delegació del Govern central a Catalunya i per la conselleria de Drets Socials en l’IMAC (Institut Municipal d’Acció Cultural) a la qual van assistir 150 professionals de diferents branques relacionades amb aquest àmbit.
La nova norma ha inclòs en el seu article 52 entre les accions que donen dret a un permís de residència els “ensenyaments d’estudis idiomàtics” de “les llengües cooficials” impartides “de forma presencial” almenys en un 50% a “les escoles oficials d’idiomes o en centres acreditats” per la Generalitat.
Aquesta reconeix com a tals 30 centres a Lleida. La llista inclou l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) i les seues delegacions, l’Escola d’Idiomes de la UdL, el Concorci de Normalització Lingüística i els centres de formació d’adults, així com els serveis comarcals de català i diverses acadèmies privades.
El permís de residència per motius de formació té una durada d’un any i pot ser sol·licitat per estrangers que faci almenys dos anys que viuen a l’Estat espanyol. Dura 12 mesos i és renovable per un any sempre que segueixin els estudis, i permet compaginar la formació amb el treball per compte d’altri (no com a autònom) durant un màxim de trenta hores setmanals i amb un sou que ha de ser proporcional, com a mínim, a l’SMI (Salari Mínim Interprofessional).
El reglament també contempla l’accés a aquest permís de residència per als estrangers que portin dos anys sense papers en territori de l’Estat i segueixin “cursos preparatoris per a les proves selectives per a l’accés a places de formació sanitària especialitzada”, la qual cosa inclou la infermeria.
Els immigrants la llengua materna dels quals no sigui el castellà també poden accedir a aquest permís si l’estudien en centres oficials com l’EOI. També es pot obtenir per a “una formació conduent a l’obtenir la certificació d’aptitud tècnica o habilitació professional” i per a “una formació completa, ni modular ni parcial”, per a “certificats professionals” d’FP de grau C i nivells 2 i 3.
Més de 65 sol·licituds per setmana a Lleida
Les sol·licituds de permisos de residència per arrelament s’han multiplicat gairebé per set en 4 anys, al passar de les 481 del 2018 i les 539 del 2019 a les 3.456 i les 3.459 dels dos últims anys. Són el 90% del total.
N’arriben uns 5.700 i se’n van més de 5.000 a l’any
Els fluxos migratoris de la demarcació de Lleida amb l’exterior inclouen el moviment de més de 10.000 persones cada any. Segons les últimes dades disponibles de l’INE (Institut Nacional d’Estadística), del 2021, les arribades s’atansen a les 5.700 per exercici i les sortides s’acosten a les 5.100.
Blindatge legal mentre s’espera la resolució
El nou reglament d’Estrangeria preveu que els sol·licitants de permisos de residència no puguin ser expulsats per no tenir papers mentre es tramita la seua sol·licitud. El termini per resoldre-les és de tres mesos.