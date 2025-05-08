Alerta per una altra cria de gossos en tres mesos al Baix Cinca
Localitzen 7 cadells nascuts al camp després dels del 10 de febrer. Torres i Alcarràs demanen ajuda per aturar la proliferació de gossos
“Els ajuntaments i el consell comarcal no tenim força ni mitjans per resoldre aquest problema”, coincideixen els alcaldes de Torres de Segre i d’Alcarràs, Axel Curcó i Gerard Companys, davant de la proliferació de gossos sense identificació que es distingeixen pels seus termes: en només tres mesos han estat localitzats al primer poble 17 cadells nascuts a la intempèrie, mentre que el segon s’ha fet càrrec d’uns altres sis animals adults en dos anys; i la protectora Amigos Peludos Baix Cinca-Seròs n’ha acollit un total de 52, entre els quals 10 de les cries de Torres, en aquest mateix període. “És un problema de mal arreglar”, assenyala Curcó, el consistori del qual s’ha fet càrrec dels 7 cadells localitzats dimarts. “Tenim la sort de comptar amb un grup de voluntàries que es dedica a la cura dels gossos vagabunds de manera altruista”, afegeix.
La majoria dels gossos sense identificació que es distingeixen pels camps de Torres i d’Alcarràs estan vinculats a una petita finca situada entre els dos, de la qual procedia la mare de la cria rescatada al febrer, els deu cadells de la qual ja han estat entregats a famílies per Amigos Peludos. “Necessitem trobar la mare dels 7 que hem rescatat ara per fer-li proves de l’ADN i per veure si porta xip que permeti identificar el seu amo”, anota Sandra Oró, d’Amigos Peludos.
Així mateix, “demanem a la Generalitat que s’impliqui i que impedeixi a aquest senyor tenir animals si no els té censats i en condicions”, explica Companys. “Els gossos no poden anar lliures pel camp. Poden ser perillosos per al bestiar i les granges i per a la integritat de la gent que camini o circuli amb bicicleta pel camp”, afegeix.