La CHE provoca una avinguda per netejar de llot l’Ebre de la vella Mequinensa a Riba-roja
La presa deixa anar 1.500 m3/s d’aigua per treure de l’embassament part del fang acumulat en 55 anys de funcionament. El buidat previ de l’embassament fa aflorar una part dels vestigis del poble submergit
La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) va activar ahir una nova avinguda artificial a l’Ebre amb l’objectiu de mobilitzar els llots que s’acumulen a l’embassament de Riba-roja, entre l’antic poble de Mequinensa i la presa, i provar d’empènyer-los fora de l’embassament, cap al de Flix i des d’aquest cap al Delta.
Els preparatius de l’avinguda controlada, que van incloure un descens de més de quatre metres en el nivell de la làmina d’aigua de Riba-roja, van generar dos estampes inusuals.
D’una banda, la baixada de l’aigua va fer aflorar al marge esquerre de l’Ebre, a uns centenars de metres de la presa de Mequinensa, part dels vestigis de l’antic poble, cosa que va morir engolit per les aigües de Riba-roja cinc anys després que la presa de Mequinensa negués les mines i la major part de l’horta.
De l’altra, la caiguda del nivell va permetre veure per primera vegada el nou curs del Segre a l’aiguabarreig amb el Cinca després que l’avinguda controlada del novembre, la primera que es registra en aquests rius, arrossegués cap a la cua de Riba-roja 7.700 tones del llot acumulat al llarg de cinc dècades i mitja.
La nova avinguda controlada té per objectiu mobilitzar aquests fangs i les 300.000 tones que van arribar a ser arrossegades dins de l’embassament al novembre, encara que no van arribar a sortir-ne, per enviar-les aigües avall. “L’avinguda controlada forma part del règim de cabals ecològics de la desembocadura de l’Ebre contemplat en el pla hidrològic”, va assenyalar la CHE, que va afegir que “a banda d’afavorir la neteja de macròfits del curs suposa una important experiència per a l’estudi de la migració dels sediments”.
El desembassament va començar a les set del matí d’ahir a Mequinensa amb un cabal de 1.200 m3/s que, de les 13.00 a les 17.00 hores, es va reduir a 1.100. Paral·lelament, la solta va començar amb 1.500 m3/s a les 8.00 a Riba-roja, on se’n va reduir 1.400 a les 13.00. Flix va començar a deixar-ne anar 1.500 a les 8.30 per baixar a 1.400 a les 13.30.
Vídeo: CHE
La maniobra es va donar per finalitzada a les 18.30. Les principals novetats d’aquesta maniobra hidràulica van ser la durada, de deu hores davant de les cinc de les dos anteriors, i un monitoratge “amb més esforç” del trànsit dels sediments a l’embassament de Riba-roja.
L’operació va moure 52,2 hectòmetres cúbics d’aigua, menys de l’11% de la neu que queda per fondre’s.
