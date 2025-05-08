Detingut al Vilosell per simular un robatori al seu cotxe per cobrar de l'assegurança
Les despeses per danys superaven els 3.000 euros
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts un home de 47 anys com a presumpte autor d'un delicte de simulació de delicte i per una temptativa d'estafa relacionada amb el seu propi vehicle. L'individu hauria denunciat falsament que li havien forçat el cotxe per tal que l'asseguradora li cobrís uns danys valorats en més de 3.000 euros.
Els fets es remunten al passat 2 d'abril, quan la policia catalana va rebre una denúncia sobre un suposat forçament d'un vehicle estacionat al carrer Sant Sebastià del Vilosell. Segons la investigació policial, el cotxe no presentava cap símptoma d'haver estat forçat, la qual cosa va despertar les sospites dels agents.
Després de recollir diverses evidències, els investigadors van concloure que el propietari havia presentat una denúncia falsa amb l'objectiu que la seua companyia asseguradora es fes càrrec de les despeses per uns danys que ascendien a més de 3.000 euros. Davant d'aquesta situació, els agents van procedir a la detenció del propietari del vehicle.
Conseqüències legals per a l'acusat
El detingut va quedar en llibertat després de prestar declaració a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Mollerussa, tot i que amb l'obligació de comparèixer davant del jutge quan sigui requerit per respondre dels càrrecs de simulació de delicte i intent d'estafa. Des del cos policial recorden que comproven sistemàticament tots els fets denunciats i que, en casos com aquest, quan detecten que la situació reportada no s'ha produït realment, els denunciants són detinguts i posats a disposició judicial per simulació de delicte o denúncia falsa, delictes que poden comportar importants sancions penals.