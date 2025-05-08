Endesa obté autorització per a catorze molins de vent
Sis del parc eòlic de Sant Joan se sumen als vuit de la Comella. Condicionats al vistiplau d’Urbanisme i a canvis en els projectes
La Generalitat ha atorgat a Endesa l’autorització administrativa i de construcció del parc eòlic de Sant Joan, previst entre els termes municipals de l’Albi i la Pobla de Cérvoles. Aquest permís inclou només sis dels vuit molins de vent previstos en el projecte original, ja que el Govern va deixar en suspens la tramitació dels dos restants: s’havien de construir en terrenys on l’administració catalana tramita la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades.
Així, aquesta autorització se suma a l’atorgada la setmana passada a una altra central eòlica del mateix promotor. És la de la Comella, amb vuit aerogeneradors als municipis de la Pobla de Cérvoles, l’Albi i Cervià de les Garrigues. Per tant, en total, són 14 molins dels 24 que la companyia havia projectat a la comarca.
A més de deixar en suspens dos molins del parc de Sant Joan, la tramitació del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades també va suspendre els tràmits de la central eòlica de les Covasses, la tercera que Endesa projectava a la comarca amb uns altres vuit molins de vent.
Aquesta última va acabar perdent el punt de connexió a la xarxa d’alta tensió que tenia assignada, al no obtenir autorització en els terminis que estableix la normativa espanyola.
Els 14 molins de vent autoritzats no podran construir-se immediatament. Estan condicionats a obtenir el vistiplau de la comissió d’Urbanisme, que fins ara no els ha donat l’aprovació, i a introduir canvis en els projectes originals per complir les exigències de les seues autoritzacions ambientals.
Aquestes dos centrals eòliques d’Endesa a les Garrigues són les primeres que la Generalitat autoritza a Lleida des del 2023, quan va donar l’autorització de construcció dels parcs de Conca de Barberà I, II i III, a la Segarra. Tots aquests estan pendents dos anys després del vistiplau d’Urbanisme.
Durant la tramitació, les centrals eòliques d’Endesa van ser objecte d’al·legacions per part de veïns dels pobles afectats i d’entitats com l’Ateneu Popular Garriguenc, el Centre Excursionista de les Garrigues, el Centre d’Estudis de les Garrigues i les associacions ecologistes Ipcena i La Banqueta de Juneda, entre d’altres.