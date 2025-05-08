Instal·len sirenes per alertar sis pobles de Lleida en el cas d'incidents de seguretat en dos preses
El nou sistema inclou nou sirenes i un pla d’evacuació que obliga la població a desplaçar-se a zones elevades en cas d’emergència greu a les preses de Baserca i Llauset
Aquest dimecres ha entrat en vigor el Pla d’emergència de les preses ribagorçanes de Baserca i Llauset, amb la instal·lació de nou sirenes d’alerta repartides entre Catalunya i l’Aragó per avisar la població en cas d’incident greu a les infraestructures. Les sirenes, ubicades principalment als municipis de Vilaller i Montanui, formen part del sistema de resposta immediata que afectarà també El Pont de Suert, Bonansa, Tremp i Sopeira.
Aquest dispositiu acústic s'activarà només en l’escenari més crític del Pla d’emergència —el nivell 3— quan existeixi un risc imminent de trencament de la presa. El senyal obligarà els veïns a evacuar ràpidament les zones properes i dirigir-se cap a punts elevats. En els escenaris de menor risc, els tècnics analitzaran si cal iniciar l’evacuació preventiva segons l’evolució de la situació.
A banda de les sirenes, s’ha habilitat també una Sala d’Emergència Avançada a la presa de Llauset, equipada amb sistemes de comunicació redundants per garantir la coordinació i la resposta operativa en moments crítics. El sistema se situa aigües avall dels embassaments per cobrir l’àrea que podria veure’s afectada en els primers minuts d’una possible inundació.
La implantació del Pla s’ha donat a conèixer a Vilaller durant una jornada informativa adreçada a autoritats locals, tècnics de Protecció Civil de Catalunya i l’Aragó, i representants de cossos d’emergència. Protecció Civil ha remarcat que el so de les sirenes és diferent del de risc químic per facilitar-ne la identificació, i que el Pla queda integrat dins del protocol general de l’Inuncat.
Aquest sistema de seguretat, impulsat per Enel Green Power España (filial d’Endesa), busca millorar la protecció dels municipis afectats i garantir una resposta ràpida i eficaç davant qualsevol emergència derivada del funcionament d’aquestes dues preses hidroelèctriques situades entre l’Alt Pirineu i la Franja de Ponent.