Èxit de la primera diada castellera de la Festa Major de Maig de Tàrrega
Amb la Nova Muixeranga d’Algemesí, els Margeners de Guissona i els Torraires de Montblanc
La plaça Major de Tàrrega s’ha omplert aquest dissabte al migdia en motiu de la primera diada castellera dins de la Festa Major de Maig, que ha comptat amb la participació de les següents colles convidades: la Nova Muixeranga d’Algemesí, els Margeners de Guissona i els Torraires de Montblanc. Integrades per unes 150 persones, les tres colles han desplegat la seva tècnica i passió, construint torres i figures humanes que han omplert d’aplaudiments la plaça. Entre altres, s’ha pogut veure un tres de sis i un tres de sis amb agulla.
La trobada també ha servit d’homenatge als municipis afectats per la dana del País Valencià amb la representació de la Nova Muixeranga d’Algemesí. Aquesta colla va ser fundada l'any 1997 amb l'objectiu de promoure la inclusió de les dones i persones de tots els gèneres en el fet muixeranguer, un element festiu tradicional d'alguns pobles valencians que combina components acrobàtics, coreogràfics, religiosos i burlescos. El regidor de Cultura, Miquel Nadal, ha fet entrega d’una reproducció de l’Àliga de Tàrrega i representants de la Nova Muixeranga d’Algemesí han entregat una fotografia d’una actuació seva just un mes abans de la tragèdia de la dana.
Per la seva banda, els Margeners de Guissona han exercit d’amfitrions de la diada. Finalment, els Torraires de Montblanc han exhibit el seu nivell.
Primer cap de setmana de la Festa Major de Maig de Tàrrega
La Festa Major de Maig, que s’allargarà fins al diumenge 18 de maig, continua aquest dissabte a la tarda a la plaça de les Nacions sense estat amb una actuació de danses tradicionals a càrrec de l’Esbart Albada, una cantada d’havaneres amb Les Anxovetes i una gimcana musical als pubs.
Per la seva banda, el Museu Tàrrega Urgell acull La Nit dels Museus amb una visita guiada a l’exposició L’avantguarda insubornable. Centenari del naixement de Lluís Trepat Padró (1925 – 2022) a càrrec del comissari Francesc Gabarrell. En acabar, està previst el concert amb la cantautora Helena Cases Sal presentant el nou disc ‘Feréstega’.
Demà diumenge se celebrarà, a partir de les 9 del matí, la 24a Mitja Marató i 10 km Ciutat de Tàrrega al Parc Esportiu, organitzada pels 100x100 Fondistes, i el Campionat de Botifarra, impulsat per La Soll i la Regidoria de Cultura, a la plaça de les Nacions sense Estat. A partir de dos quarts de dotze del migdia, la plaça del Carme acollirà la celebració del 41è Aplec de Sardanes a càrrec dels Amics de la Sardana de Tàrrega i amb la participació de la Cobla Tàrrega i Cobla Jovenívola d'Agramunt. Finalment, a 2/4 de 7 de la tarda al Teatre Ateneu tindrà lloc la gala de màgia BIG amb la formació urgellenca Next Generation.