Un miler d’Armats omplen els carrers de La Seu
Més de mil armats de 23 colles diferents, arribats de tot Catalunya i de part del País Valencià, han desfilat aquest matí pels carrers de la capital del Alt Urgell per celebrar la Trobada d’Armats de Catalunya 2025. Des de primera hora del dia, els carrers del centre de La Seu s’han omplert de representants de les diferents agrupacions que han participat en la jornada, que ha comptat amb una assistència massiva de públic que no s’ha volgut perdre tal concentració d’aquests soldats romans que desfilen tradicionalment per a Setmana Santa.
La sortida del cercaviles ha començat puntual, abans de les 11,30 hores del matí amb un recorregut circular de poc més de 3 quilòmetres que ha tingut el seu inici en el Camí Ral de Cerdanya per continuar per la plaça dels Oms, carrer Major, Fra Andreu Capella i ha continuat pel passeig Joan Brudieu per seguir amb un recorregut que ha acabat de nou a la zona del poliesportiu. El recorregut ha estat encapçalat a tota hora pels Armats de La Seu com a agrupació amfitrió.
Fonts municipals han explicat que la festa “posa de relleu l’associació d’armats de La Seu, entitat que sempre està disposada a col·laborar i participar en aquelles activitats que organitza l’ajuntament.” Així mateix han destacat que iniciatives com aquesta “enforteixen el nostre teixit associatiu, que són un pilar important de la nostra comunitat.” La jornada ha acabat amb un dinar en la pista polivalent per a tots els participants i els seus acompanyants.