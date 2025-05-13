INFRAESTRUCTURES
El campus d’Alguaire pren forma amb les obres de la residència i el seu entorn
Aixequen en poc més d’un mes l’edifici que podrà acollir fins a 140 estudiants
Un edifici de tres plantes s’ha alçat en poc més d’un mes al recinte de l’aeroport d’Alguaire. És la futura residència, que haurà d’estar a punt al juliol per acollir fins a 140 estudiants en cursos de formació per a pilots. La Generalitat, titular d’aquesta infraestructura, ha tret a concurs obres per urbanitzar-ne l’entorn per 700.000 euros.
El campus de l’aeroport d’Alguaire pren forma amb la construcció de la residència per a estudiants, mentre que la Generalitat, a través de l’empresa pública Aeroports de Catalunya, ja prepara noves obres per urbanitzar l’entorn d’aquest edifici amb un pressupost de més de 700.000 euros. Respon així a la creixent demanda de formació de pilots, una activitat que ocupa un paper cada vegada més important en aquesta infraestructura, juntament amb usos industrials i d’investigació.
L’empresa adjudicatària de les obres de la residència d’estudiants està portant a terme els treballs a un ritme vertiginós. En tot just un mes ha aixecat un immoble de planta baixa i tres pisos superiors que, una vegada acabat, tindrà capacitat acollir fins a 140 estudiants. Està previst que estigui a punt per entrar en servei a començaments del mes de juliol, segons van indicar fonts pròximes al projecte.
Això és possible perquè es tracta d’una construcció modular, basada en l’acoblament de peces prefabricades. Inicialment va ser concebuda per poder edificar-la en diverses etapes, però l’elevada afluència d’estudiants, en especial els de l’acadèmia de pilots BAA Training, ha portat a executar la totalitat del projecte d’una sola vegada.
La dificultat per allotjar el creixent nombre d’alumnes d’aquesta escola d’aviació, una multinacional d’origen lituà amb base a Alguaire, va ser un dels motius que van impulsar la construcció de la residència. Actualment són una mica més de 140 estudiants arribats de diferents països, un número que ja supera la capacitat de la residència en obres. A l’espera que aquest obri portes, la gran majoria dels estudiants s’allotja en habitatges de la ciutat de Lleida i el seu entorn durant els 18 mesos que dura el període de formació. Fonts de BAA Training van explicar que estan en un període de creixement de la seua activitat a Lleida i que esperen augmentar tant el nombre d’alumnes com la flota d’avions, que ara està formada per onze aeronaus.
Pel que fa a les obres per urbanitzar el campus de l’aeroport d’Alguaire, els treballs han sortit a concurs amb un pressupost de licitació de 720.835 euros. A més de l’obra civil, inclouran la construcció d’una pèrgola tèxtil per arrecerar-se del sol i la pluja, la instal·lació de mobiliari urbà i treballs de jardineria.
El projecte d’urbanització estableix com a objectiu dotar el campus d’“unes condicions de confort més adequades per als usuaris” i crear un espai funcional, accessible i integrat al paisatge. Per a això planteja “donar prioritat a la incorporació de vegetació autòctona, estratègicament ubicada per millorar la qualitat de l’aire i crear zones d’ombra i descans”. També proposa instal·lar mobiliari urbà “dissenyat per facilitar la interacció, la comoditat i l’accessibilitat”.
Acord de finançament per a cursos de pilot de BAA Training
Un acord entre CaixaBank i l’acadèmia de vol lituana BAA Training, amb base a Alguaire, permetrà als estudiants finançar la seua formació com a pilots a l’aeroport lleidatà a través de crèdits personals adaptats a cada un, amb terminis de fins a deu anys i cinc de carència. Això obre una nova via d’accés a aquests cursos, l’import dels quals oscil·la entre els 80.000 i els 120.000 euros. Així ho van anunciar fonts de l’entitat bancària, que van apuntar que “el projecte té una projecció creixent: des de CaixaBank ja treballem en sol·licituds de finançament d’estudiants internacionals no residents”, van afirmar des de l’entitat.