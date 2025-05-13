CRIM
Presó provisional per a l’acusat de matar el seu pare als Alamús
Nega que li subministrés una sobredosi d’insulina per acabar amb la seua vida
El jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida en funcions de guàrdia va decretar ahir a la tarda presó provisional comunicada i sense fiança per a D.R.R., el veí dels Alamús de 45 anys que va ser arrestat pels Mossos d’Esquadra per haver acabat amb la vida del seu pare, J.A.R.R. de 69. El suposat parricida és investigat per un delicte d’homicidi.
La jutge va acordar aquesta mesura després que ho sol·licités la Fiscalia partint de la gravetat del delicte –homicidi de moment–, el risc de fuga i perquè no s’alterin les fonts de prova, segons van informar fonts judicials. Pel que fa a la declaració, l’investigat va negar que subministrés al seu progenitor –que era diabètic– una sobredosi d’insulina per acabar amb la seua vida, en un cas que, si es confirmés la hipòtesi, tindria similituds amb el de Josep Maria Mainat, productor i ex de La Trinca. Els Mossos, partint dels indicis, sospiten que li va administrar una dosi que podria ser el doble de la que necessitava. Sobre aquest aspecte, l’ara empresonat va declarar tant en seu policial com ahir al jutjat que va ser el seu progenitor el que dijous a la nit li va demanar que li subministrés una dosi amb més quantitat d’insulina perquè tenia un alt nivell de sucre a la sang a causa de la diabetis.
Els Mossos d’Esquadra sospiten que el suposat parricidi ocorregut divendres va ser a causa d la venda de la finca i que el mòbil seria econòmic, com va avançar SEGRE. Es tracta d’un immoble de la partida Clotal on vivien la víctima, l’investigat i la seua parella, de la qual s’estaria separant. Els investigadors han recopilat diverses converses, entre les quals missatges de mòbil, en què l’investigat parlaria de la relació amb el seu pare. Segons els investigadors, aquestes converses serien un clar indici de les seues intencions d’acabar amb la vida del seu progenitor camuflant-la amb els seus problemes de salut.
Val a recordar que els Mossos van rebre cap a les 9.00 hores de divendres una trucada del SEM, que atenia un home que patia una parada cardiorespiratòria i va acabar morint. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) va arrestar hores després al mateix domicili el fill de la víctima al sospitar que la mort no s’havia produït per causes naturals sinó que podria tractar-se d’una mort criminal i que ell en seria l’autor.